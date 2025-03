Spotkanie Daniela "Qczaja" Kuczaja i Macieja Peli było dla wielu zaskoczeniem. Maciej Pela, tancerz i ex partner Agnieszki Kaczorowskiej, skontaktował się z Qczajem przez Instagram i przeprosił go za wszystko. Niedługo potem obaj panowie spotkali się na siłowni, gdzie odbyli wspólny trening. Teraz Qczaj ujawnia szczegóły pogodzenia się z Maciejem Pelą. Jak to się stało?

Wszystko zaczęło się od kontrowersyjnej wypowiedzi Agnieszki Kaczorowskiej. Gwiazda popularnego serialu "Klan" wywołała poruszenie, mówiąc o "modzie na brzydotę". Choć jej słowa miały dotyczyć zmian w postrzeganiu urody i wizerunku w mediach, wywołały one niemałą burzę. Słowa te zostały ostro skrytykowane przez Qczaja, który wprost oskarżył Kaczorowską o hipokryzję. Jego reakcja była natychmiastowa i wywołała duże kontrowersje w show-biznesie. Następnie trener i tancerka współpracowali ze sobą przy jednym spektaklu.

Qczaj nie omieszkał wówczas skomentować postawy Agnieszki Kaczorowskiej, zwracając uwagę na jej wizerunek tworzony w mediach społecznościowych:

Mówisz o hipokryzji, a dla mnie największą hipokryzją jest twój słodko-pierdzący wizerunek, jaki kreujesz w social mediach. (...) Dużo lepiej na Instagramie wygląda Agnieszka, która mówi o granicach niż ta, która wsiada do busa ze spektaklem 'Ślub doskonały' do Torunia i mówi: 'To co, winko? Muszę się na**bać'

- wyjawił wówczas Qczaj.