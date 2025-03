Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz są jedną z najlepiej radzących sobie par na parkiecie i z pewnością najwyżej ocenianą. W ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" dołączył do nich ojciec aktora. Choć było to niemałym wyzwaniem dla choreografki, to jednak finalnie wyszło im to znakomicie. Po występie opowiedzieli o swoich odczuciach, punktacji i wyzwaniach.

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz o punktacji w "Tańcu z gwiazdami"

Za nami jeden z najbardziej wzruszających odcinków tanecznego show Polsatu! Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz znowu zachwycili jurorów i widzów w "Tańcu z Gwiazdami". Ich występ miał wyjątkowy charakter, ponieważ towarzyszył im ojciec aktora. Para zaprezentowała fokstrota, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Jury oceniło taniec na cztery "10", co wywołało owacje na stojąco. W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl para opowiedziała o emocjach w odcinku i wysokiej punktacji.

Żaden odcinek w moim odczuciu nie jest o punktach, a ten już w szczególności. To był zupełnie o czym innym odcinek. Ja mogłem spełnić swoje marzenie, zatańczyć z tatą, najważniejszym facetem, którego poznałem w życiu. Zaryzykuje stwierdzeniem, że większego już kozaka nie poznam – powiedział Filip Gurłacz.

Agnieszka Kaczorowska dodała, że miała podwójne wyzwanie na sali treningowej, ale nie zabrakło również pozytywnych emocji.

Rzeczywiście ta choreografia na trio jest innym zupełnie wyzwaniem, aczkolwiek ten tydzień był cudowny, był wspaniały, bo miałam podwójną dawkę mocy Gurłaczy i podwójną dawkę śmiechu też w związku z tym na sali, ale też podwójną dawkę pracowitości... – powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

Co więcej, powiedziała Agnieszka Kaczorowska o współpracy z Filipem Gurłaczem i jego ojcem. Co tancerka o nich sądzi? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej.

