Program „Królowa przetrwania” dopiero się rozkręca, ale konflikt między Marianną Schreiber a Agnieszką Kaczorowską już zdążył przyciągnąć uwagę widzów. Schreiber ujawniła na Instagramie, jak wyglądały początki ich nieporozumień. Zdradziła, że spodziewała się zupełnie innej osoby niż ta, którą poznała na planie!

Marianna Schreiber, uczestniczka programu „Królowa przetrwania”, nie kryje swojej niechęci wobec Agnieszki Kaczorowskiej. Podczas serii pytań i odpowiedzi na Instagramie Schreiber otwarcie skomentowała swoje odczucia wobec aktorki, ujawniając, że jej wyobrażenia o Kaczorowskiej znacząco różniły się od rzeczywistości.

Idąc do programu, myślałam, że jest tą samą kobietą, co na Instagramie. Przekonałam się, widząc wiele sytuacji przykrych, że nie i tyle

W swojej wypowiedzi Marianna zarzuciła Kaczorowskiej wyniosłość oraz próbę udowodnienia swojej wyższości nad innymi uczestniczkami.

To nie chodzi o sympatię czy jej brak. Po prostu to jest ta wyniosłość i próba pokazania innym: 'Patrzcie, ja jestem od was lepsza', 'ja jestem w tym kraju na górze tabeli, a wy na dole'. A ja tego u ludzi nie lubię. I w programie właśnie się o tym przekonacie. Wypowiadam się tylko na podstawie bycia w programie

wyznała Schreiber.