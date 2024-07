Jakub Rzeźniczak w rozmowie Żurnalistą nie cofnął się przed niczym, na stół wyłożył mocne karty, ale jak na razie nie okazał się wygranym. Gwiazdy ze świata show-biznesu zabierają głos, krytykując personalne i szokujące wyznania piłkarza. Karolina Korwin-Piotrowska również nie mogła przejść obojętnie obok tematu i opublikowała wymowny wpis, choć samo zdjęcie mówi więcej niż tysiąc słów.

Karolina Korwin-Piotrowska, która znana jest z mocnych i zdecydowanych wypowiedzi, tym razem również dała upust swoim emocjom na Instagramie. Najpierw Joanna Opozda w mocnych słowach uderza w Rzeźniczaka, a teraz postanowiła zrobić to dziennikarka, która nie może zrozumieć tego, jaką krzywdę piłkarz wyrządził przede wszystkim matce swojego dziecka i własnej córce. Dziennikarka nie powstrzymała się od mocnych słów.

Dzieci dorastają. Idą do szkoły. A tam dowiadują się, ze ich mama była panią do towarzystwa. I nawet znają stawkę. Oskarżenie zostało rzucone, poszły konie po betonie, syf będzie się ciągnął. Zastanawiam się, kim trzeba być, by publicznie niszczyć życie swojemu dziecku i jego matce. Zastanawiam się i nic nie przychodzi mi do głowy. Przerasta mnie to - napisała.