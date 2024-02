Karolina Korwin Piotrowska postanowiła publicznie skomentować materiał Krzysztofa Stanowskiego o Caroline Derpienski. O kontrowersyjnej celebrytce napisała m. in. przytaczając jej słowa:

I chociaż swój wpis głównie skupiła na postaci Krzysztofa Porowskiego, Caroline Derpienski postanowiła jej odpowiedzieć w ostrym wpisie:

Postanowiła pozwać dziennikarkę.

Krzysztof Stanowski zdemaskował partnera Caroline Derpienski. Już wiadomo, że latynoski milioner "Dżak" to Krzysztof Porowski z Sosnowca. Dziennikarz poruszył afery kryminalne, z jakimi był powiązany biznesmen i wyjawił sekrety jego majątku. Widzowie dowiedzieli się, skąd Derpienski i Porowski mają pieniądze na luksusowe życie oraz gdzie naprawdę mieszkają. Karolina Korwin Piotrowska postanowiła zabrać głos na temat afer biznesmena a jego partnerkę nazwała "ufryzurowaną, w sumie zabawną kukiełką":

To jest opowieść o tym, jakie były, są i będą powiązania biznesu, najpierw w PRL a potem w wolnej Polsce, z politykami i mediami. Pozdrowienia dla kolejnych komisji śledczych ;) Bohaterem filmu Stanowskiego nie jest ufryzowana i w sumie zabawna, urocza kukiełka, a jej właściciel, biznesmen z Polandu, którego sieć interesów robi wrażenie, który dostał kolosalne odszkodowanie od Polski i który walczy o kolejne miliony. I może je dostać.Żaden z niego miliarder, mieszka w szeregowcu, ale luksus i blichtr oraz media kocha, choć sfilmować się nie dał, no ale od czego jest YT ;) oraz księgi wieczyste, dokumentacja prasowa, archiwa:)

Dalej Karolina Korwin Piotrowska kontynuowała: