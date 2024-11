Roger Salla chętnie bierze udział walkach dla celebrytów w takich federacjach jak Fame MMA czy High League. Ukochany modelki ma za sobą dwie walki — jedną z Andrzejem "Endi" Czysz i kolejną z Mateuszem "Haribo" Gąsiewskim, które obie wygrał. Teraz ponownie wejdzie na ring, ale tym razem z Jakubem Rzeźniczakiem. W rozmowie z naszą dziennikarka Pisarek nawiązała do walki i relacji męża z piłkarzem. Czy panowie naprawdę mają ze sobą konflikt?

Reklama

Karolina Pisarek szczerze o walce Rogera z Rzeźniczakiem: "Oczywiście, że jest konflikt"

Karolina Pisarek i Roger Salla to jedna z najgorętszych par w naszym show-biznesie. Para chętnie dzieli się swoją codziennością na Instagramie, na którym pokazują, jak wyglądają kulisy ich bajkowego życia. Oczywiście, małżeństwo wspiera się również na każdym kroku. Ostatnio Karolina Pisarek pochwaliła się swoim szczęściem i pokazała prezent od męża. Teraz przyznała, że jej ukochanego czeka intensywny czas treningów, bo już niedługo stanie na ringu na gali Fame MMA przeciwko Jakubowi Rzeźniczakowi. W rozmowie z naszą reporterką modelka zdradziła, czy panowie mają konflikt, czy to po prostu sportowa rywalizacja. 27-latka odpowiedziała na to pytanie dość żartobliwie.

Oczywiście, że jest konflikt, m.in. Kuba grał w Legii, a Roger w Legii Polonii więc generalnie to jest główny konflikt między nimi — powiedziała żartobliwe Karolina Pisarek.

Co jeszcze Karolina Pisarek zdradziła o przygotowaniach swojego męża do walki? Koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo, by się tego dowiedzieć.

Reklama

Zobacz także: Karolina Pisarek zaskoczyła wyznaniem o macierzyństwie: "Teraz jest czas..."