Agnieszka Kaczorowska ma za sobą huczne rozstanie w mediach, ale nie zamierza zagłębiać innych w szczegóły jej małżeństwa. Internauci jednak mają swoje zdanie i otwarcie znaczna większość wspiera jej męża. Teraz aktorka opublikowała nowe świąteczne zdjęcie i z pewnością nie sądziła, że jego opis wywoła tyle emocji wśród internautów. Na dodatek komentarz jej koleżanki z "Królowej Przetrwania" Elizy Trybały dodał paliwa do ognia.

Reklama

Agnieszka Kaczorowska wspomniała o podwójnym dylemacie

Ostatnio Agnieszka Kaczorowska potwierdziła rozstanie z mężem u Kuby Wojewódzkiego. Plotki o ich separacji pojawiły się już jakiś czas temu, ale oboje postanowili milczeć w tej sprawie. Jednak gdy aktorka postanowiła jako pierwsza zabrać głos, Maciej Pela również przerwał milczenie i udzielił wywiadu dla "Dzień dobry TVN". Wiele osób wsparło tancerze i wygląda na to, że fani wspierają go znacznie bardziej niż aktorkę. Oboje jednak milczą po wywiadach i nie wracają do sprawy. Mąż aktorki skupia się na ich córeczkach, które często pojawiają się na jego Instagramie.

Obecnie 32-latka nagrywa kolejne odcinki do kultowego serialu "Klan". Wielkimi krokami zbliżają się święta i na planie również zrobiła się świąteczna atmosfera. Aktorka opublikowała zdjęcie na swoim Instagramie u boku dwóch Mikołajów i zastanawia się, czy była "grzeczna". Ten opis wywołał niemałe poruszenie w komentarzach.

W tym roku podwójny dylemat czy byłam grzeczna… Pozdrowienia z nieśmiertelnego niczym Mikołaj planu Klanu — napisała Agnieszka Kaczorowska.

Jak wiadomo, jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska nagrywała odcinki do reality — show "Królowa Przetrwania", w którym wzięła udział u boku takich gwiazd jak Marianna Schreiber, Paulina Smaszcz czy Eliza Trybała. Ta ostatnia postanowiła zostawić komentarz pod jej nowym zdjęciem, zresztą nie tylko ona.

Byłaś grzeszna — napisała Eliza Trybała.

Wojciech Olkusnik/East News

Pytanie aktorki wywołało lawinę komentarzy, akurat niezbyt pozytywnych. Większość internautów stwierdziła, że należy jej się "rózga" za ostatnie informacje z jej życia prywatnego.

No w tym roku raczej nie, także będzie rózga

Nie byłaś oj nie byłaś — piszą internauci.

Reklama

Zobacz także: Sylwia Bomba krytykuje wywiady Peli i Kaczorowskiej o rozstaniu: "Najgorsze co można zrobić"