Odkąd Małgorzata Rozenek spotyka się z Radosławem Majdanem, wiele osób zastanawia się, czy Doda bywała o niego zazdrosna, kiedy jeszcze była singielką. Piosenkarka nie raz jednak przekonywała, że życzy mu powodzenia u boku pięknej partnerki. Przypomnijmy: Mamy komentarz Dody w sprawie Majdana i Rozenek!

Od czasu do czasu zdarza się jednak, że Doda niefortunnie rzuci aluzją w stosunku do Małgorzaty. Nie inaczej było w rozmowie z Radiem Kolor. Artystka pojawiła się w studiu i opowiedziała m.in. o tym, jak czuje się już jako trzydziestolatka. Rabczewska nie jest szczęśliwa z tego powodu, że przybywa jej lat, ma jednak na to pewien sposób. Chce... podrobić dowód osobisty, sugerując, że zrobiła tak już Rozenek:

Ja 15 lutego kończę 31 lat. Jest to słabe, wolałabym mieć 16, choć czuję się na 20. Przeżyłam kilka żyć innych ludzi, bardzo intensywne życie mnie już spotkało. Ale jak mam robić podsumowania z okazji urodzin to mogę powiedzieć, że przeżyłam bardzo wiele, jak opowiadam znajomym ,którzy mnie już dobrze znają to otwierają czasem oczy ze zdziwienia, bo mam tyle tych przygód, dobrych i złych. Akceptuję ten swój wiek, nie jaram się nim bardzo i nie szczycę tym, że ma 31 lat. Czuję się na dużo mniej i chyba opłacę sobie podrobienie dowodu osobistego jak Rozenek. - mówi

Z kolei w rozmowie z plejada.pl krótko odniosła się do tego, że gwiazda TVN kopiuje jej styl:

Mam dużo fanek - mówi

Co na to wszystko Małgorzata? Nie można przecież nie odnieść się do faktu, że z jej wiekiem prasa nie raz miała problem (zobacz).

