Doda zdecydowanie nie pozwala swoim fanom na nudę. Choć wokalistka zapowiedziała przerwę od nowych nagrań, teraz kolejny raz zaskoczyła internautów! Do sieci trafiła zupełnie nowa interpretacja piosenki, którą znają i nucą niemal wszyscy. Który utwór, po coverze Pezeta, wybrała wokalistka? Lepiej usiądźcie, zanim odtworzycie nowe video na profilu Dody na Instagramie.

Doda nagrała cover piosenki "Ne rozumiju"

14 lutego to Walentynki, a więc święto miłości, a dzień później - 15 lutego - Doda obchodzi swoje urodziny. Wokalistka postanowiła jednak podarować swoim fanom prezent nieco wcześniej, bo dzień przed Walentynkami i kolejny raz rozbiła bank! Jej video z coverem Pezeta doczekało się "następcy" - na Instagramie pojawił się kolejny cover, a na tapet Doda tym razem wzięła piosenkę "Ne rozumiju", którą oryginalnie wykonuje polski raper Vix.N:

Wspaniałych walentynek jutro. Moje zaczęły się już teraz - napisała tajemniczo Doda.

Fani nie kryli poruszenia wykonaniem Dody i dosłownie zasypali ją komplementami w komentarzach. Zauważali, że nawet bardzo znana piosenka nagrała zupełnie nowego wymiaru dzięki jej talentowi:

Twoje covery to totalny odjazd! W sumie nic dziwnego mając taki talent!

To czekam na duet

Coś pięknego

O czym jest utwór "Ne rozumiju"?

Dariusz Szlagor, znany jako Vix.N, to polski raper, wokalista i producent muzyczny, który na sukces czekał latami. Jego utwór "Ne Rozumiju" stał się viralowym hitem, zdobywając uznanie słuchaczy w całym kraju. Popularność "Ne Rozumiju" przełożyła się na sukces komercyjny i internetowy: utwór ma już ponad 80 milionów wyświetleń na YouTube, a liczba ta wciąż rośnie!

Piosenka "Ne Rozumiju" Vix.N to emocjonalny utwór opowiadający o wsparciu, miłości i trudnych chwilach w życiu. Tekst przedstawia historię osoby, która zmaga się z samotnością i bólem, ale znajduje ukojenie w bliskości drugiej osoby. Refren zawiera powtarzające się słowa "Ne rozumiju", co można interpretować jako niezrozumienie przez innych jego emocji – tylko ukochana osoba naprawdę go rozumie. Piosenka łączy poetyckie metafory z melodyjnym brzmieniem, tworząc poruszający utwór o miłości i wsparciu w trudnych momentach.

Piosenka Pezeta hitem. Wykonanie Dody podbiło serca fanów

Doda, znana polska piosenkarka, opublikowała na początku stycznia na Instagramie własną interpretację utworu "Dom nad wodą" Pezeta, łącząc go z jej piosenką "Dom". Nagranie Dody szybko zdobyło ogromną popularność, osiągając ponad 3,3 miliona wyświetleń w ciągu 22 godzin na Instagramie oraz ponad 4 miliony na TikToku. Obecnie na Instagramie ta liczba wzrosła do aż 6 milionów, a fani licznie dopytywali, czy mogą spodziewać się muzycznego duetu Dody i Pezeta.

Wielu znanych artystów wyraziło swoje uznanie dla tego wykonania. Dagmara Kaźmierska skomentowała: "Rzadko kiedy mam dreszcze", a Sandra Kubicka dodała: "I ta wrażliwość w głosie, wodniki". Sam Pezet również docenił interpretację Dody, odpowiadając na jej post emotikonami wyrażającymi uznanie.

Nagranie Dody spotkało się z entuzjastycznym odbiorem zarówno fanów, jak i innych artystów, co podkreśla jej talent i zdolność do tworzenia poruszających interpretacji muzycznych. Wygląda na to, że Doda polubiła tę muzyczną formę i uraczyła swoich fanów kolejną interpretacją! Czekacie na kolejne?

