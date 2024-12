Julia brała udział w "Love Island", a teraz jej mama zdecydowała się spróbować swoich sił w programie "Moja mama i Twój tata". Julia postanowiła sięgnąć pamięcią do momentu, w którym została skrytykowana przez Dodę i odniosła się do sytuacji sprzed dwóch lat! Nie przebierała w słowach.

Julia Dylewska miała ten zaszczyt, by poznać osobiście Dodę. Wokalistka przyjechała na Wyspę Miłości i postanowiła przyjrzeć się temu, jak zachowują się ówcześni uczestnicy "Love Island". Najbardziej oberwało się Alicji, czyli partnerce Mateusza, który teraz spodziewa się dziecka z Karoliną Gilon. Jednak widzowie zapewne pamiętają, jak zachowywała się 19-letnia wówczas Julia. Jej konflikt z Olą był szeroko komentowany w sieci, a kulminacją był przyjazd Dody do programu. Wówczas Julia usłyszała od Dody:

Od tej sytuacji minęły prawie dwa lata, a Julia podczas rozmowy z nami postanowiła powiedzieć, jak wyglądała sytuacja z jej perspektywy:

My się niczego nie spodziewaliśmy(...) Ciężki moment, to było przyjęcie krytyki. Wiem, że mama bardzo przeżyła ten odcinek! Nie było to fajne i miłe, ale dałam radę

- mówiła Julia.