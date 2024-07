Doda ma na swoim koncie udział w wielu programach rozrywkowych, w których była jurorką. Ale od lat jej największym pragnieniem to fotel trenera w muzycznym formacie TVP - "The Voice of Poland". Czy w nadchodzącej edycji królowa popu rzeczywiście miałaby szansę oceniać debiutujących artystów? Najnowszy post gwiazdy na Instagramie przyprawił jej fanów o... dreszcze! Zobaczcie sami.

Doda w jury "The Voice of Poland 2024"?

Marzę o tym od wielu, wielu lat. Bardzo bym chciała. Niestety nie wiem, czy będzie mi to dane. Bardzo żałuję - tak Doda mówiła w rozmowie z Party.pl w marcu tego roku w kwestii swojego uczestnictwa w "The Voice of Poland". Dla artystki to zawodowe spełnienie marzeń, podobnie jak dla jej fanów, którzy bardzo chcieliby zobaczyć gwiazdę w tym show. Co ciekawe, miało to się wydarzyć już rok temu, ale wówczas Doda została gwiazdą reality show nadawanego w Polsacie:

Oczywiście bardzo, bardzo marzę o fotelu jurora w The Voice of Poland, ale pierwszeństwo ma u mnie telewizja, która wyciągnęła do mnie rękę i wsparła mnie, kiedy wszyscy się ode mnie odwrócili, czyli Polsat. W tym roku będziemy realizować mój kolejny reality show. A jeżeli chodzi o The Voice, to widzę się w kolejnej edycji. Tak sobie to wymarzyłam mówiła rok temu piosenkarka

Czy w nadchodzącej edycji zobaczymy Dodę? To nadal jej spore marzenie, dlatego gwiazda poprosiła swoich fanów o... afirmowanie jej udziału! Na Instagram wstawiła zdjęcie, na którym jej sylwetka jest doklejona do fotela w "The Voice of Poland".

A teraz kochani afirmujemy grupowo i najlepiej międzynarodowo także wzywam również Polonie napisała Doda

W pierwszej sekundzie wielu jej fanów pomyślało, że to oficjalna informacja, a nie fotomontaż:

A już spadłam z fotela!

Jezu myślałam że oficjalnie!

Omg myślałam że to nie wklejone...manifestujemy

Myślałem przez chwilę że serio tam była piszą fani

Instagram/@dodaqueen

Póki co stacja nie ujawnia trenerów nowej serii show, udział Dody jest więc nadal w sferze marzeń. Jeszcze niedawno na komentarz jednego z fanów odpowiedziała dość stanowczo:

Już sobie wyobrażam Ciebie w tej fryzurze i butach w fotelu trenera Voice of Poland! wszyscy trzymamy mocno kciuki aby Twoje marzenie się spełniło kiedy napisał wielbiciel Dody

Artystka odpowiedziała:

ściętej głowy póki co

Już wkrótce (13 lipca) widzowie TVP 2 zobaczą Dodę na antenie, ale podczas koncertu w Zakopanem w ramach trasy koncertowej "Lato z Radiem i Telewizją Polską"!

Artur Zawadzki/REPORTER

Kto w jury "The Voice of Poland 2024"?

W jury nadchodzącej edycji "The Voice of Poland", według medialnych doniesień, mają pojawić się Michał Szpak oraz Kuba Badach. Spekuluje się również o powrocie Andrzeja Piasecznego. Niepewny jest zaś udział Lanberry czy Tomsona i Barona. W fotelu trenerki na pewno nie zobaczymy Justyny Steczkowskiej - diwa została bowiem jurorką w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Chcielibyście zobaczyć Dodę w "The Voice of Poland"?