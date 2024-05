Doda i Smolasty po wielkim sukcesie "Nim zajdzie słońce" postanowili ponownie połączyć siły i kilka dni temu ukazała się kontynuacja utworu w postaci teledysku do piosenki "Nie żałuje". Fanom nowy kawałek, podobnie jak poprzedni, bardzo przypadł do gustu i artyści mają co świętować! Radosną nowiną podzielili się w mediach społecznościowych, a fani nie kryli słów uznania.

To była kwestia czasu! Lecimy po 10 cieszą się pod postem na Instagramie.

Doda i Smolasty podzielili się radosną nowiną. Mają co świętować

Duet Dody i Smolastego po raz kolejny podbił serca słuchaczy i zaledwie chwile po premierze utworu "Nie żałuje" pod utworem pojawiła się lawina słów uznania, a zachwytom nie było końca. Jak się okazuje, utwór tak przypadł fanom do gustu, że zaledwie po trzech dobach od publikacji osiągnął ponad milion wyświetleń. Artyści postanowili podziękować fanom i w mediach społecznościowych dodali z tej okazji wyjątkowy post. Obserwatorzy stwierdzili, że jest to w pełni zasłużone i posypały się gratulacje.

Doda i Smolasty dodali w mediach społecznościowych post i zwrócili się do fanów.

Mamy pierwszy milion. Nie żałuje wciąż nr 1 na karcie na czasie. Dziękujemy! napisali artyści.

Fani jednogłośnie stwierdzili, że Doda i Smolasty za teledysk "Nie żałuje" w pełni zasłużyli na taką liczbę wyświetleń, bo nowy teledysk jest po prostu piękny!

Nasza królowa kochana. Gratulacje dla was zasłużone

Lecimy po kolejne miliony. Ten teledysk jest po prostu przepiękny

Mistrzostwo. Ogromne gratulacje! Total numer 1 od dwóch dni na You Tube. Piękny klip, super piosenka, lecimy dalej!!!! Znowu rozwaliliście system

Totalnie zasłużony milion. Nie zatrzymujemy się i lecimy dalej. Na bank będzie to przebój lata 2024 cieszą się fani w komentarzach.

A Wy już oglądaliście nowy teledysk Dody i Smolastego? Jak Wam się podoba?

