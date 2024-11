To nie pierwszy raz, gdy media obiega zestawienie Dody z Wojtkiem Kuciną. Nie tak dawno artystka zachwycała się tancerzem, co wyraźnie go onieśmieliło. Wygląda na to, że ta nie zamierza odpuszczać i podczas finału "Tańca z gwiazdami" postanowiła wyraźnie dać mu do zrozumienia, że jest nim oczarowana. Co on na to? No cóż... tego wokalistka raczej nie przewidziała.

Zdziwiło mnie, jak Doda zareagowała na widok Wojtka Kuciny

Wojciecha Kucinę niewątpliwie można nazwać objawieniem 15. edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie pokazał niezwykły talent oraz charyzmę i przede wszystkim - zaprowadził Julię Żugaj aż do finału. Choć ostatecznie nie udało im się zwyciężyć, przez cały sezon oboje zgarniali najwyższe noty i budzili podziw w oczach widzów i jurorów. Jak się niedawno przekonaliśmy, pod ogromnym wrażeniem Wojtka była także Doda, do czego przyznała się w jednym z odcinków show w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem.

Sam Kucina był wyraźnie onieśmielony postawą wokalistki. Nagle zaczęły pojawiać się również głosy, czy tancerz nie zechce nawiązać bliższej relacji z gwiazdą i był wielokrotnie o nią pytany. Jak pokazał wielki finał "Tańca z gwiazdami", Doda również o nim nie zapomniała.

Redaktorowi "Świata Gwiazd" udało się nagrać reakcję artystki na widok Kuciny. Gdy Wojtek wszedł na parkiet i ukłonił się w jej kierunku, ona pomachała mu z ogromnym uśmiechem. Po chwili posłała mu jeszcze całusa, a nawet pokazała serduszko, ale tego tancerz już nie zauważył, co wyraźnie zirytowało Dodę. Odważyła się w końcu osobiście okazać mu zainteresowanie i nie kryła rozczarowania, gdy zorientowała się, że starania poszły na marne.

Ciekawe, co na to Julia Żugaj, która od początku jest łączona z Kuciną. Kiedy ogłosiła, że rozpadł się jej związek, plotki o romansie z programowym partnerem tylko narosły w sile. W finale nawet influencerka zdradziła prawdę, przyznając, że ich relacja wyszła poza "Taniec z gwiazdami". Choć za kulisami duet nie szczędzi sobie czułych przytuleń i chodzenia za rękę, oboje podtrzymują, że łączy ich wyłącznie przyjaźń.

Co więcej, na kilka dni przed finałem Julia i Wojciech zrobili sobie wspólne tatuaże na pamiątkę przygody w tanecznym show, co nie uciszyło plotek o romansie. W niedawnym wywiadzie dla Pudelka influencerka tak podsumowała bliskość z Kuciną:

Czuję fizyczne wsparcie, to jest taki znak dla mnie: weź się w garść. Przez to, że tańczymy razem, nie mamy już takich barier. To nie znaczy dla nas nic wielkiego. Głównie przekazujemy sobie w ten sposób wzajemne wsparcie

Myślicie, że w takim razie Julia Żugaj nie będzie zazdrosna o Dodę?

