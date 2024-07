We wtorek wieczorem poinformowaliśmy was, że Małgorzatę Rozenek i Radosława Majdana łączy dość bliska relacja. Przyjaciół(?) widziano w kinie w podwarszawskiej miejscowości. Jeśli wierzyć doniesieniom obserwatorów, para nie szczędziła sobie czułości, a w oczekiwaniu na seans karmili się "zielonymi żelkami wężami". Całość wywołała spore zaskoczenie i niedowierzanie.

Karolina Korwin Piotrowska uważa, że taka relacja nie zaszkodzi żadnej ze stron, a nawet pomoże Radosławowi (zobacz: "Radek powinien dziękować Bogu"). Teraz skontaktowaliśmy się z Dodą prosząc o komentarz.

Gwiazda jest obecnie zajęta intensywnymi przygotowaniami do najbardziej spektakularnego przedsięwzięcia w swojej karierze, czyli wielkiego show Fly High Tour we Wrocławiu, który zostanie zarejestrowany na DVD i ma być ogromną niespodzianką dla fanów. Pomimo tego, że codziennie ma kilkanaście godzin intensywnych prób udało nam się skontaktować z gwiazdą i zapytać co sądzi o nowej relacji byłego męża:

- Są rówieśnikami, więc na pewno się dogadują - skwitowała krótko Doda w rozmowie z AfterParty.pl.

No właśnie, ile lat ma w takim razie Rozenek? Przypomnijmy, że niedawno w mediach sporą dyskusję poświęcono wiekowi Małgorzaty. Według różnych źródeł był inny - 35 i 45 lat. Oficjalnie jednak według dowodu osobistego, Perfekcyjna Pani Domu ma 35 lat. Majdan z kolei w tym roku skończył lat 41. A Doda 29.

