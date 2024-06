Doda postanowiła poruszyć temat damskiej solidarności w show-biznesie. Przy okazji odniosła się do słów, które kiedyś wypowiedziała Małgorzata Rozenek w kwestii wierności Radosława Majdana:

Doda postanowiła się do tego odnieść przy okazji swojego podcastu "Dodaphone" w RMF FM:

Doda postanowiła poruszyć temat kobiecej solidarności. Po 20 latach w show-biznesie nie ukrywa, że nie było jej dane doświadczyć jej za wiele, chociaż sama starała się stawać w obronie koleżanek z branży. Doda przypomniała moment, jak stawiła się m. in. za Mariną.

Rozmawiając ze słuchaczkami, które dzieliły się swoimi historiami związanymi z kobiecą solidarnością na antenie RFM FM, dzieliła się także swoimi historiami. W pewnym momencie nawiązała do słów Małgorzaty Rozenek-Majdan na temat Radosława Majdana i niekończących się pytań o jego byłe partnerki. Doda nie ukrywa rozgoryczenia słowami, które wtedy padły i podsumowała to w tematycznej audycji:

Słyszałam od obecnej żony mojego byłego partnera, że ona się bardzo cieszy, że on się wyszumiał, bo on przynajmniej docenia ją. Ja już przeszłam tyle tych terapii, wiem, ile moje koleżanki nacierpiały się przez zdrady. Wiem, jak straszne jest z poczucia osoby zdradzanej permanentnie, jaki to jest ból. Jakie to jest zdewastowanie. Czy ta osoba, która to mówi, nie wie, że to brzmi mniej więcej tak, że ona cieszy się, że zniszczył tyle damskich serc?

Małgorzata Rozenek w jednym z wywiadów, gdy kolejny raz została zapytana o byłe partnerki męża przyznała:

Mój mąż miał tyle żon i tyle dziewczyn, że na początku może to budziło jakieś emocje, bo jak ktoś pytał mnie o Dorotę, to potem pytali mnie o Sylwię, potem o jakieś inne dziewczyny. Trochę zdałam sobie sprawę z tego, że mój mąż jest facetem, który żył przede mną pełną piersią i ja z tego też teraz korzystam, bo facet, który się wyszalał, wyszumiał i spróbował w życiu wszystkiego, wie, co jest w życiu ważne i już nie musi tego poszukiwać

Doda nie zgadza się z postawą prezentowaną przez Małgorzatę Rozenek-Majdan i podkreśla, że jej słowa są krzywdzące nie tylko dla niej samej (Dody) ale także dla innych kobiet, które kiedykolwiek znalazły się w podobnej sytuacji.

