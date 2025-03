Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) prowadził postępowanie w sprawie promowania produktów na profilach społecznościowych bez odpowiedniego oznaczenia ich jako treści reklamowych. Według ustaleń urzędu, Filip Chajzer, Doda oraz Małgorzata Rozenek-Majdan wprowadzali swoich odbiorców w błąd, publikując materiały promocyjne bez stosownych adnotacji.

Reklama

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że konsumenci muszą mieć jasność, kiedy mają do czynienia z reklamą, a kiedy z osobistą rekomendacją danej osoby. Brak przejrzystości w tym zakresie może wpływać na decyzje zakupowe odbiorców. Co na to Doda?

Doda wbija szpilę Małgorzacie Rozenek

Po decyzji UOKiK-u Małgorzata Rozenek zapowiedziała, że zamierza odwołać się i walczyć o sprawiedliwość, ponieważ nie czuje się winna. Nasza reporterka w rozmowie z Dodą zapytała, czy wokalistka również planuje podjąć takie kroki. Gwiazda skorzystała z okazji i wbiła szpilę żonie swojego byłego partnera, Radosława Majdana.

Do niej i do kary mam taki sam (przyp. red. – stosunek). Obojętne mi to jest – powiedziała artystka.

Doda nie przejmuje się decyzją UOKiK-u

W dalszej części rozmowy Doda zaznaczyła, że nie przejmuje się za bardzo całym dochodzeniem i decyzją UOKiK-u. Gwiazda podkreśliła, że ma do dyspozycji zespół prawników, którzy będą ją reprezentowali. Dodała, że po to płaci im wysokie wynagrodzenie, by to oni przejmowali się za nią podobnymi problemami.

Zajmują się tym prawnicy. Dlaczego ja mam się tym przejmować? Naprawdę ciężko pracuję na prawników i myślę, że mają dobre wynagrodzenie po to, żeby ten ciężar ze mnie zdejmować i przejmować się za mnie – wyjaśniła wokalistka.

UOKiK ukarał celebrytów

Na podstawie wyników dochodzenia urząd nałożył kary finansowe, których wysokość sięga setek tysięcy złotych. W decyzji UOKiK podkreślono, że znani influencerzy powinni stosować się do zasad dotyczących transparentności reklam, a ich nieprzestrzeganie wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Filip Chajzer, Doda oraz Małgorzata Rozenek-Majdan to jedni z najbardziej rozpoznawalnych celebrytów w Polsce, których działania w mediach społecznościowych mają szeroki zasięg. Decyzja UOKiK może więc stać się precedensem dla całej branży influencerskiej.

Reklama

Zobacz także: Doda największą gwiazdą w sieci, pokonała Lewandowską i Roxie! Oto ranking See Bloggers