Małgorzata Rozenek już od wielu lat należy do grona największych gwiazd polskiego show-biznesu. Ogromną popularność przyniósł jej program "Perfekcyjna pani domu", w którym pokazywała, jak dbać o dom. Małgorzata Rozenek ma mnóstwo fanów, a jej profil na Instagramie obserwuje ponad 1,5 mln osób! Ostatnio gwiazda pokazywała, jak szykowała się na imprezę, podczas której odebrała wyróżnienie. Teraz do sieci trafiło nagranie, którego się chyba nie spodziewała. Jej miny są hitem.

Małgorzata Rozenek zachwyciła na uroczystej gali

Zaledwie kilka dni temu Małgorzata Rozenek skradła show na gali. Gwiazda TVN pojawiła się wówczas na rozdaniu Jupiterów Roku, a na czerwonym dywanie oczarowała swoim wyglądem. Małgorzata Rozenek błyszczała w długiej, mocno dopasowanej sukni, a jej look uzupełniły modne rękawiczki. Podczas gali Małgorzata Rozenek odebrała nagrodę za zaangażowanie się w kwestię in vitro. Zanim jednak weszła na scenę po odbiór statuetki siedziała na kanapie m.in. obok Magdy Gessler.

Małgorzata Rozenek stroi miny na gali

Kilka dni po gali do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak poza sceną i ścianką zachowywała się Małgorzata Rozenek. Krótki filmik z TikToka podbija sieć, a w komentarzach zawrzało. Na nagraniu widać, jak gwiazda TVN wygłupia się i stroi miny przed wejściem na scenę. Niektórzy internauci twierdzą, że Małgorzata Rozenek wygląda i zachowuje się na nagraniu jak... Doda.

Myślałam że to Doda tylko imię mi się nie zgadzało w opisie

To na początku to jak Doda komentują internauci.

Tylko spójrzcie na początek filmiku z Małgorzatą Rozenek! Chyba nie spodziewała się tego, że ktoś ją nagrywa.

Małgorzata Rozenek skomentowała dramę pomiędzy Dodą a Radosławem Majdanem

Kilka miesięcy temu wyszło na jaw, że powstaje dokument o Dodzie. Wiadomo również, że do zaproszenie do wzięcia udziału w produkcji otrzymał m.in. jej były partner Radosław Majdan. Były piłkarz odmówił, a przed kamerą Party.pl powiedział wprost: "Nie chce uczestniczyć w tym cyrku". Doda tego nie przemilczała i stanowczo odpowiedziała Majdnowi, wbijając mu ostrą szpilę. Ostatnio głos w tej sprawie zabrała również żona sportowca. Małgorzata Rozenek skomentowała dramę na linii Doda vs. Majdan.

Jak siedzisz sobie i żyjesz sobie normalne życie i masz to wszystko, co jest naprawdę ważne, to nie masz realnie przestrzeni, żeby reagować na każdą głupotę, która się pojawia podsumowała dla Party.pl

