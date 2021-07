„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”: Znamy już wszystkich uczestników oraz jurorów 15. edycji!

Na scenie muzycznego show „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” wystąpi ośmioro artystów, którzy już jesienią popiszą się swoimi zdolnościami z zakresu tańca i śpiewu. Podczas występów niezbędne będą również umiejętności aktorskie. Kim są uczestnicy 15. edycji programu? Czy sprostają oczekiwaniom nowego składu jury?

Zobacz także: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Krzysztof Cugowski nowym uczestnikiem show!

„Twoja Twarz Brzmi Znajomo”: Poznaj 8 uczestników nowej edycji!

Jako pierwsza z uczestniczek ujawniona została Barbara Kurdej-Szatan, aktorka, piosenkarka oraz prezenterka telewizyjna. Swoją popularność zawdzięcza m.in. głównej roli w komedii romantycznej "Dzień dobry, kocham cię!”, zespołowi muzycznemu Soul City i roli w serialu „M jak miłość”. Występy w telewizji nie są jej obce, prezenterka jest znana z takich TV show jak: „Kocham cię, Polsko!”, „The Voice of Poland”. „The Voice Kids” czy „Dance Dance Dance”. Co ciekawe ma na swoim koncie drugie miejsce w programie „Taniec z gwiazdami”. Być może tym razem będzie miała jeszcze więcej szczęścia!

Instagram

Konkurentką Basi będzie Paulina Sykut-Jeżyna, od długiego czasu związana z telewizją Polsat. Dziennikarka jest nie tylko prezenterką telewizyjną, ale również piosenkarką. Najbardziej znana jest z roli prowadzącej program „Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami”. Poza tym jest także pogodynką oraz prezenterką wielu polsatowskich imprez masowych takich jak Polsat SuperHit Festiwal czy Sylwestrowa Moc Przebojów. Tym razem jednak wystąpi w zupełnie innej roli, bo nie prezenterki, ale uczestniczki telewizyjnego show.

Czuję zew przygody, ciarki na skórze, bo to co się wydarzy, będzie totalnie wyjątkowe!:) - pisze na swoim Instagramie Paulina.

Instagram

Kolejnym, żeńskim pierwiastkiem w programie będzie aktorka teatralna i filmowa - Klara Williams. Młoda uczestniczka show jest absolwentką Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie z filią we Wrocławiu. Obecnie Klara jest aktorką Teatru Śląskiego im. S. Wyspiańskiego w Katowicach, a także gościnnie występuje na deskach Nowego Teatru Starego w Krakowie. Klara Williams znana jest ze swoich ról w produkcjach takich jak: „Sługi Boże”, „Fuga”, „Jak pokochałam gangstera”, „Mistrz” oraz „Pierwsza miłość”. Aktorka nie może się już doczekać występu w programie!

Cieszę się maksymalnie! - pisze podekscytowana na swoim Instagramie.

Mat. prasowe

W „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” umiejętności aktorskie uczestników mają nieocenioną wartość. Swoją grą sceniczną w programie będzie mógł pochwalić się Tomasz Ciachorowski - aktor filmowy, telewizyjny, a przede wszystkim teatralny. Zagrał także epizodyczne role w takich serialach jak „W rytmie serca”, „Pierwsza miłość” czy „Hotel 52”. Ciekawostką może być to, że oprócz posiadania dyplomu aktorskiego, Tomek ukończył także oceanotechnikę na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. O ile aktor czuje się na scenie jak ryba w wodzie, o tyle nie kryje swoich obaw związanych z prezentacją swoich umiejętności wokalnych w programie, o czym wspomina w swoim poście na Instagramie...

Ogromnie ekscytuję się tym co mnie czeka w tym programie, ale przyznaję, że też potwornie stresuję, biorąc pod uwagę moje wokalne umiejętności 😁😁😁. Trzymajcie mocno kciuki o od września oglądajcie moje zmagania łaskawym okiem 💙😉

EastNews

Kolejny uczestnik muzycznego show, Adam Zdrójkowski, aktor i prezenter telewizyjny, któremu największą sławę przyniosła rola w popularnym serialu komediowym „Rodzinka.pl”, również posiada niemałe doświadczenie sceniczne. Co więcej miał juz okazję spróbować swoich sił w podobnych produkcjach, a mianowicie w programie „Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami” w roku 2016 oraz dwa lata temu w „Dance Dance Dance”, gdzie występował razem ze swoja partnerką Wiktorią Gąsiewską. W tym samym, 2019 roku, współprowadził program „The Voice o Poland”, a rok wcześniej zagościł w jednym z odcinków talk-show „The Story of My Life”. Przed nim kolejna przygoda, w tym przypadku muzyczna. Tym razem Adam Zdrójkowski oprócz tańca zmierzy się również ze śpiewem!

East News

Następnym rywalem wyżej wymienionych gwiazd będzie nikt inny jak… Krzysztof Cugowski! Nie chodzi jednak o lidera legendarnej Budki Suflera, a o jego 22-letniego syna, muzyka i aktora, który ma na swoim koncie rolę w serialowym hicie Netflixa pt. „Bridgertonowie”. Krzysztof Cugowski junior jest studentem aktorstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu w Winchester. Oprócz aktorstwa pasją Chrisa jest również muzyka. Młody Cugowski gra łącznie na pięciu instrumentach: pianinie, perkusji, gitarze, basie oraz ukulele! Juz we wrześniu przekonamy się czy odziedziczył talent wokalny po swoim ojcu.

East News

Wielki powrót Roberta Janowskiego do telewizji!

Dużym zaskoczeniem 15. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” jest znany z teleturnieju „Jaka to melodia” prezenter i dziennikarz Robert Janowski. Po trzech latach nieobecności w muzycznym programie, aktor, wokalista i kompozytor powraca na ekrany! Poza pracą dziennikarza radiowego jest także poetą, pisarzem i lektorem, a swoją rozpoznawalność zawdzięcza również udziałowi w musicalu „Metro”. Robert Janowski nie może się już doczekać swojego udziału w programie, o czym pisze na swoim Instagramie:

Czy Moja Twarz Brzmi Znajomo? Kochani, po, prawie, 25 latach bycia gospodarzem, kiedyś bardzo popularnego, programu rozrywkowego , wracam do telewizji ,,z drugiej strony pulpitu”, jako gracz -uczestnik @twojatwarzbrzmiznajomo 🤩 Ależ to będzie, dla mnie, wyzwanie! ☝️Może i znam ,,wszystkie melodie świata”, większość nawet potrafię zanucić, ale nigdy nie próbowałem mierzyć się ,,z oryginałem”👌 Mam ,,siwy włos na mojej skroni”, a denerwuję się jak debiutant Już mnie trochę znacie i wiecie, że oddam temu programowi nie tylko MOJĄ TWARZ, ale też całe, swoje, SERCE ❤️

Dominik Gajda/REPORTER

Kim jest Kasia Łaska, gwiazda "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Mniej znaną (jeszcze!) uczestniczką 15. edycji jest Katarzyna Łaska. Pochodząca z Tomaszowa Mazowieckiego gwiazda jest piosenkarką oraz aktorką musicalową i dubbingową. Być może nawet nie jesteście świadomi tego, że to właśnie ona zaśpiewała popularny utwór „Mam tę moc” w polskiej wersji filmu Disneya „Kraina lodu”. Co ciekawe Kasia miała również okazję uświetnić swoim głosem 92. ceremonię wręczenia Oscarów w 2020 roku. Jeżeli chodzi o występy telewizyjne, to w zeszłym roku wokalistka pojawiła się w roli jury programu „Szansa na sukces”, w którym to wyłoniony miał zostać reprezentant Polski w 18. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Poza tym cztery lata temu zawitała również w studiu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” jako gość specjalny. Już na jesieni będziemy mogli oglądać ją na ekranie dużo dłużej!

Nie wiem jak Wy, ale ja jaram się ogromnie! - napisała Kasia w poście na Instagramie.

Mat. prasowe

Poznajcie nowy skład jury "Twoja Twarz Brzmi Znajomo 15"

Nowe nazwiska w programie pojawią się nie tylko po stronie uczestników, ale również jury! Jurorskie posady opuszczają natomiast Kacper Kuszewski znany z roli Marka Mostowiaka z „M jak miłość” oraz piosenkarz Adam Strycharczuk. Pożegnali się z widzami na Instagramie na profilu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Drodzy Widzowie @twojatwarzbrzmiznajomo , ktoś kiedyś zaśpiewał: “Nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć, że coś trwa wiecznie”. Ostatnie dwa lata spędzone w programie to był dla mnie niesamowity czas pełen nowych doświadczeń, cudownych znajomości, tony emocji oraz niezapomnianych przeżyć, które pozwoliły mi przełamać w sobie bardzo wiele. Dziękuję, że byliście ze mną ❤️ - żegna się Adam Strycharczuk.

TRICOLORS/EAST NEWS

Kacper Kuszewski również pożegnał się z widzami show:

Opuszczam mój jurorski fotel, z którego obserwowałem zmagania uczestników poprzednich sześciu edycji. To była nie tylko wielka przyjemność, ale też zaszczyt, że mogłem oglądać ich niesamowite występy na żywo, w studio Polsatu. Kochani i fenomenalni UCZESTNICY TTBZ, dziękuję Wam za wszystkie zachwyty i wzruszenia!!! ❤❤️❤️ - pisze Kacper Kuszewski.

ONS

Kto teraz będzie oceniał nowe wcielenia i metamorfozy uczestników?

Moje miejsce przy jurorskim stole przekazuję artyście, który jest wulkanem charyzmy i pozytywnej energii, Michałowi Wiśniewskiemu. Powodzenia Michale! Zobaczysz, lekko nie będzie, za to będzie pięknie! 😄 - pisze na Instagramie Kacper Kuszewski.

Po trzynastu edycjach do muzycznego show powraca nikt inny jak wokalista i lider zespołu „Ich Troje” Michał Wiśniewski! Piosenkarz zasiadał za stołem jurorskim w 1. edycji programu w odcinku pilotowym, o czym wspomina w swoim poście na Instagramie.

East News

Co napisał?

Zapewne nie jest już również żadną tajemnicą, że brałem udział w pilocie programu 🎬TTBZ już ponad 7 lat temu ale nie byłem gotowy na to wyzwanie. Tym bardziej z wielką przyjemnością wracam do niego i do moich przyjaciół. - pisze podekscytowany Wiśniewski na Instagramie.

Michał Wiśniewski zdaje sobie sprawę z tego, że przylgnęła do niego etykietka osoby kontrowersyjnej i nieobliczalnej. Mimo tego, że wie, jak skrajne emocje wzbudza jego udział w programie, bardzo cieszy się na nowe wyzwanie i ponowną współpracę z producentem, który realizował jego program „Jestem jaki jestem”. Jakim jurorem będzie Wiśniewski?

Wielokrotnie odmawiałem oceniania ludzi w wielu programach. TTBZ jest wyjątkiem bo po pierwsze: nikt nie odpada a po drugie wygrana idzie na zacny cel. To upraszcza sprawę i z pewnością w większości młodzi ludzie w programie, których miałem okazję poznać nie powinni się obawiać moich opinii na temat ich występów. Wszyscy, którzy mnie znają wiedzą, że jak coś robię to całym sobą. Nienawidzę lenistwa, kłamstwa i buty. O ile z tym się nie spotkam to nie będziecie mogli mi niczego zarzucić. ;-) - zdradza w poście na Instagramie Michał Wiśniewski.

Miłą niespodzianką okazał się także kolejny nowy juror show, najpopularniejszy polski producent muzyczny i DJ, który w 2018 roku reprezentował nasz kraj w 63. Konkursie Piosenki Eurowizji, Gromee.

East News

Co mówi o swoim udziale?

Dla mnie to zaszczyt, radość, zapowiedź wyjątkowych chwil, ale zupełnie szczerze - ogromne wyzwanie. 😃🚀 Wierzę że będzie pięknie! Kłaniam się Wam nisko i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki ✊😊✊, bo ja najlepiej przed kamerą to radziłem sobie na mojej Komunii 😂🤪 - pisze Gromee na swoim Instagramie.

To jak? Będziecie oglądać nadchodzącą edycję?