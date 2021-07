Już po wakacjach startuje jesienna ramówka, a co za tym idzie, na antenę wrócą kultowe programy, między innymi "Twoja twarz brzmi znajomo". Powoli poznajemy uczestników 15. edycji, i wygląda na to, że w show szykują się zmiany w składzie jurorskim! Według medialnych doniesień, to wokalista "Ich Troje", Michał Wiśniewski, ma zastąpić jednego z dotychczasowych jurorów! Kogo? Sprawdźcie szczegóły.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Michał Wiśniewski w jury! Kogo zastąpi?

Fani "Twoja twarz brzmi znajomo" już nie mogą się doczekać 15 odsłony show. Według wielu widzów, skład uczestników, który powoli poznajemy, zapowiada się naprawdę fantastycznie. Na ten moment znamy pięć gwiazd, które wystąpią w nowej edycji. To Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Kasia Łaska, Robert Janowski oraz Tomasz Ciachorowski. Zapowiada się więc fantastyczna aktorsko-muzyczna rywalizacja!

Widzowie "Twoja twarz brzmi znajomo" uwielbiają również skład jurorski, ale i tutaj zajdą pewne zmiany. Na portalu Pomponik.pl pojawiły się zdjęcia, na których widzimy ujawnionych już uczestników 15. edycji programu oraz... Michała Wiśniewskiego! Według informacji portalu, wokalista "Ich Troje" nie będzie jednak kolejnym uczestnikiem, a jurorem!

- To tajemnica, ale Michał prawdopodobnie dołączy do jurorów i będzie oceniał uczestników - donosi informator portalu.

Z kolei według informacji uzyskanych przez "Fakt", Michał Wiśniewski najprawdopodobniej zastąpi w jury jednego z panów - Kacpra Kuszewskiego lub Adama Strycharczuka.

- W roli jurorów w piętnastej edycji wystąpić mieli Małgorzata Walewska, Katarzyna Skrzynecka, Kacper Kuszewski i Adam Strycharczuk. Okazuje się jednak, że jedna z tych osób (prawdopodobnie będzie to któryś z panów) nie zasiądzie w fotelu jurora. Miejsce to zajmie 49-letni piosenkarz, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Michał Wiśniewski znany jest bowiem z kontrowersyjnego wizerunku i oryginalnego sposobu bycia - informuje "Fakt".

Kacper Kuszewski odchodzi z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"!

Te informacje potwierdził teraz sam Kacper Kuszewski! Do fanów show skierował poniższe oświadczenie. Co będzie teraz robił? Czy żegna się z Polsatem na stałe? Okazuje się, że aktor pojawi się w nowej serialowej produkcji stacji, "Tatuśkowie":

Drodzy Państwo, poznaliście już większość uczestników kolejnej, 15. edycji programu @twojatwarzbrzmiznajomo i pewnie tak, jak ja, nie możecie się doczekać, by zobaczyć ich w akcji. Ja cieszę się tym bardziej, że nie będę już musiał łamać sobie głowy (i serca) komu z nich dać 10 punktów, a komu 1 Opuszczam mój jurorski fotel, z którego obserwowałem zmagania uczestników poprzednich sześciu edycji. [...] Moje miejsce przy jurorskim stole przekazuję artyście, który jest wulkanem charyzmy i pozytywnej energii, Michałowi Wiśniewskiemu. Powodzenia Michale! Zobaczysz, lekko nie będzie, za to będzie pięknie! A z Państwem zobaczę się w Polsacie jesienią, w nowym serialu „Tatuśkowie”, gdzie gram jedną z głównych ról. Mam nadzieję, że on również podbije Państwa serca.

Adam Zdrójkowski w nowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Co więcej, portal pomponik.pl podał, że wśród uczestników zobaczymy również... Adama Zdrójkowskiego! Młody aktor miał niedawno okazję poprowadzić wraz ze swoją dziewczyną Wiktorią Gąsiewską "Polsat SuperHit Festiwal 2020", a jeszcze wcześniej brał udział w "Tańcu z Gwiazdami". Jak mu pójdzie ze śpiewaniem?

Myślicie, że Michał Wiśniewski sprawdzi się w roli jurora "Twoja twarz brzmi znajomo"? Jedno jest pewne - już we wrześniu czekają nas ogromne emocje!

Piętnasta odsłona "Twoja twarz brzmi znajomo" zapowiada się naprawdę obiecująco - nowy juror, wielkie gwiazdy wśród uczestników. Fani show przyznają nawet, że z tak fantastycznym składem, szykuje się jedna z najlepszych edycji! Kto, tak jak my, już nie może się doczekać na wrzesień?