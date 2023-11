Dominika Tajner i Michał Wiśniewski pojawili się w drugiej edycji programu prowadzonego przez Katarzynę Montgomery. W "The Story of my life" opowiadali o początkach związku i o wspólnej przyszłości. Niestety, już wtedy wydawało się, że między małżonkami nie dzieje się najlepiej. Skąd takie wrażenie? Michał opowiadał o swoich poprzednich związkach i w dość chłodny sposób wspominał pierwsze spotkanie z Dominiką. Para poznała się na przyjęciu.

Po jakimś czasie, kiedy Dominika rozstała się z mężem, Michał zdecydował, że umówi Dominikę ze swoim kolegą, którym jego przyszła żona nie była jednak zainteresowana. Michał, który również był już po rozstaniu z żoną, spędził wówczas wieczór z Dominiką.

Zostaliśmy w tej knajpie sami, to był dla mnie trudny moment, jak każde rozstanie. Byłem w takim stanie, przepraszam, że tak powiem, myślę że Dominika się nie obrazi- będzie coś, nie będzie to jest bez znaczenia, bo ja byłam w słabym stanie psychicznym. Później to już była klasyka: poszliśmy na kręgle, trochę wypiliśmy, a potem poszliśmy do łóżka. "That's it" i to była jedna noc.