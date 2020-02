Polski akcent na gali Oscarów 2020! Zobaczcie, jak w Dolby Theatre zaśpiewała Kasia Łaska

Choć nominowanemu w kategorii Film Międzynarodowy "Bożemu Ciału" nie udało się zgarnąć statuetki Oscara, to mieliśmy jednak miły polski akcent! Na wielkiej gali w Dolby Theatre można było usłyszeć ze sceny nasz język. A wszystko za sprawą Kasi Łaski. Polska wokalistka była jedną z artystek wykonujących na oscarowej scenie piosenkę z filmu "Kraina lodu 2". Jak jej poszło? Zobaczcie ten występ!

Zobacz także: Niezwykły występ Billie Eilish na Oscarach 2020! Zobaczcie, jak wykonała "Yesterday"

Kasia Łaska, występ na Oscarach 2020

Wspólny występ wokalistek śpiewających piosenkę "Into the Unknown" Kristen Anderson-OLopez i Roberta Lopez, pochodzącą z "Krainy lodu 2", wzbudził owacje. Utwór był jedną z nominacji do Oscara w kategorii Piosenka Roku. Ostatecznie tytuł ten przypadł "(I'm Gonna) Love me Again" - "Rocketman" - Eltona Johna i Berniego Taupina.

A jak poszło na scenie polskiej wokalistce i jej koleżankom? Trzeba przyznać, że nasz język na scenie był miłą niespodzianką. Zobaczcie jak to wyglądało.

Jak podobał Wam się występ? Kasia Łaska jest od lat gwiazdą musicali. Polska publiczność zna też ją świetnie z dubbingów.