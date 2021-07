"Twoja twarz brzmi znajomo": Paulina Sykut-Jeżyna wystąpi w nowej edycji! Co z "Tańcem z Gwiazdami"?

Powoli poznajemy kolejne twarze, które wystąpią w popularnych programach rozrywkowych już jesienią. Ostatnio produkcja programu "Twoja twarz brzmi znajomo" oficjalnie potwierdziła udział Barbary Kurdej-Szatan w nowej edycji . Teraz według informacji jednego z portali, do obsady show dołączył również były prowadzący "Jaka to melodia" , czyli wspaniały Robert Janowski ! Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: Robert Janowski wbija szpilę Rafałowi Brzozowskiemu! Teraz to on poprowadzi "Jaka to melodia?" "Twoja twarz brzmi znajomo": Robert Janowski wystąpi w 15. edycji show Robert Janowski to człowiek wielu talentów - śpiewa, komponuje, pisze teksty i ma zdolności aktorskie, jednak wielu widzów przez lata kojarzyło go przede wszystkim z roli prowadzącego hitowego programu TVP1, "Jaka to melodia". Jak jednak wiadomo, prezenter kilka lat temu rozstał się z Telewizją Publiczną, a w roli prowadzącego muzycznego programu, oglądamy teraz Rafała Brzozowskiego . Jednak już niedługo widzowie będą znów mogli przypomnieć sobie wielki talent muzyczny Roberta Janowskiego, bo według doniesień portalu Pomponik.pl, to właśnie on dołączył do obsady 15. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" . Robert Janowski jest świetnym wokalistą, o czym wiele osób zapomniało, gdy widzieli go głównie w roli prowadzącego. Teraz ma szansę przypomnieć widzom o swoim talencie. Już można zdradzić, że nieraz zaskoczy - również talentem aktorskim - zdradziła portalowi Pomponik.pl osoba z produkcji. Nowa edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" zapowiada się naprawdę obiecująco! Kilka dni temu media obiegła informacja, że w programie zobaczymy również Barbarę Kurdej-Szatan . Myślicie, że piękna artystka odniesie sukces w...