W kogo wcielili się finaliści „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” w ostatnim odcinku 12. edycji programu?

W finale TTBZ mogliśmy zobaczyć Emilię Komarnicką-Klynstra, Adama Strycharczuka, Ewelinę Lisowską i Łukasza Zagrobelnego, z kolei w duetach wystąpili Kasia Ptasińska i Jeremi Sikorki oraz Ewelina Ruckgaber i Robert Koszucki. 12. odcinek „Twoja Twarz Brzmi Znajomo rozpoczął się od występu wszystkich finalistów, którzy wspólnie zaśpiewali hit lat 90. „Step By Step” zespołu New Kids On The Block .