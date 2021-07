Twarzy Basi Kurdej-Szatan znamy już wiele, ale takiej, a właściwie takich jeszcze nie znaliśmy. Jak ogłosiła w poniedziałkowy wieczór produkcja programu, Barbara będzie gwiazdą najnowszej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", programu w którym uczestnicy wcielają się w wielkie gwiazdy estrady. A czym bardziej się do nich upodobnią tak wokalnie, jak i fizycznie, tym lepiej. Myślicie, że sympatyczna aktorka poradzi sobie w tej roli? Jesteśmy pewni, że tak

Kim to już nie była... Na początku Basię Kurdej-Szatan znaliśmy głównie jako blondynkę z reklam playa, szybko jednak upomniał się o nią świat show-biznesu. Wszechstronnie wykształcona zawodowa aktorka zagrała w 2014 roku główną rolę w komedii romantycznej "Dzień dobry, kocham cię". Potem przyszła ogromna popularność, a propozycje wprost się posypały. "M jak miłość", "W rytmie serca", "Voice of Poland", "Voice Kids", "Dance Dance Dance", "Taniec z gwiazdami", liczne programy i festiwale, a przy okazje kolejne role w teatrze...

Teraz czas na kolejne wyzwanie - udział w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo":

Kocha śpiewać, kocha tańczyć i kocha grać 🎤💃🎭 A co najważniejsze, w każdej z tych dziedzin jest znakomita. Musicale to jej żywioł, bo ona się po prostu urodziła na scenie. Przed Wami, pierwsza uczestniczka 15. edycji programu @twojatwarzbrzmiznajomo - Basia Kurdej-Szatan 💜 My nie możemy się już doczekać jej wszystkich wcieleń w programie! 💥💥💥- zachwala Basię Polsat.