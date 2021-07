Krzysztof Cugowski ma trzech synów. Dwóch starszych: Piotr i Wojciech poszli w ślady ojca, wiążąc przyszłość z muzyką i założyli zespół "Bracia". O trzecim synu wokalisty Budki Suflera do tej pory niewiele było wiadomo. Okazuje się, że 20-letni Krzysztof Cugowski junior studiuje aktorstwo za granicą i niedługo będziemy mogli go zobaczyć w nowej produkcji Netflixa! Kim jest Krzysztof Cugowski junior? Krzysztof Cugowski Junior jest synem Krzysztofa Cugowskiego i jego drugiej żony Joanny. Najmłodszy syn gwiazdora nie jest związany z branżą muzyczną, podobnie jak jego ojciec i bracia. W wywiadzie udzielonym " Dzień Dobry TVN " w 2018 roku przyznał, że byłoby to pójście na łatwiznę i zdecydował się na aktorstwo. Krzysztof Cugowski junior jest studentem aktorstwa teatralnego na Uniwersytecie w Winchester: Studiuję aktorstwo, to znaczy teatr w Anglii. Próbuję swoich sił może nie w muzyce, ale w podobnej branży. Nie chciałem być tym następnym bratem, który poszedł w muzykę, bo to byłoby pójście na łatwiznę - powiedział w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Widać, że jak na razie trzyma się z dala od show-biznesu, skupiając się na studiach i karierze aktorskiej. Doskonale mu się to udaje, a już niebawem na swoim koncie będzie miał pierwszy duży sukces, jakim jest udział w produkcji Netflixa. Zobacz także : Krzysztof Cugowski świętuje 50 lat na scenie! Jak dobrze znasz jego hity? QUIZ! W jakim serialu zagra Krzysztof Cugowski junior? W rozmowie z "Faktem" wokalista Budki Suflera zdradził, że jego najmłodszy syn zagra w serialu Netflixa . Jak informuje se.pl produkcja będzie nosiła tytuł "The Bridgertons Series", a scenariusz został oparty na powieści Julii Quinn. Zdjęcia do serialu mają się rozpocząć już wkrótce:...