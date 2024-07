Tomson i Baron znikają z "The Voice of Poland"! Mamy smutną wiadomość dla fanów muzyków z zespołu Afromental - niestety panowie nie pojawią się w 8. edycji wielkiego hitu Telewizji Publicznej. Według informacji portalu Viva.pl to właśnie Michał Szpak zastąpił Tomsona i Barona. Zaledwie kilka godzin temu w mediach pojawiła się informacja, że to właśnie on został jednym z jurorów w programie. A kto jeszcze, razem z Michałem będzie teraz oceniać uczestników talent-show?

Nowe jury show "The Voice of Poland"

Według informacji portalu wciąż nie jest znane nazwisko czwartej gwiazdy, która zasiądzie w fotelu jurorskim. Viva.pl zdradza jednak, że w show, oprócz Michała Szpaka, zobaczymy również Marię Sadowską i Andrzeja Piasecznego.

Czwarty fotel zajmie na pewno kobieta, póki co rozważane są trzy kandydatki: Natalia Kukulska, Edyta Górniak oraz Kasia Kowalska. Sprawa nie jest jeszcze przesądzona - przyznał informator portalu.

Żałujecie, że z programem "The Voice of Poland" pożegnali się Tomson i Baron?

Tomson i Baron nie pojawią się w 8. edycji "The Voice of Poland".

Muzyków z Afromental zastąpił Michał Szpak.

