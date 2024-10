W ostatnich tygodniach widzowie "The Voice of Poland" śledzili przesłuchania w ciemno, a teraz nadszedł czas na pierwsze bitwy w programie! To zawsze bardzo emocjonujący moment, bowiem jak wiadomo, część wokalistów będzie musiała pożegnać się z muzycznym show. Wszystko wskazuje na to, że podczas etapu bitew nie wszystkie występy pójdą po myśli uczestników i ich trenerów. Jurorzy "The Voice of Poland" nie szczędzili gorzkich słów i krytyki. Zobaczcie przedpremierowy fragment!

Jurorzy "The Voice of Poland" surowi jak nigdy!

Choć poziom wokalnych umiejętności uczestników 15. edycji "The Voice of Poland" jest uznawany przez fanów show za jeden z najwyższych w ostatnich latach, to jednak trenerzy nie zamierzają dawać swoim podopiecznym taryfy ulgowej. Wręcz przeciwnie - jeszcze wyżej podnoszą poprzeczkę i są bardziej surowi w swoich ocenach. A przekonamy się o tym doskonale już w najbliższym odcinku programu. W sobotę fani "The Voice of Poland" zobaczą pierwsze duety, które zmierzą się na muzycznym ringu, czyli w etapie bitew. Trenerzy gorzko podsumują niektóre występy!

Było dobrze, a w dwóch słowach NIE dobrze. I teraz pierwszy raz widzicie tą moją twarz, która też jest prawdziwa. Ona świadczy o tym, że do muzyki podchodzę bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Zderzyłem was z utworem, który jest ,,pomnikiem'' i ten utwór był potraktowany trochę po macoszemu. Tam, gdzie mogłyście błyszczeć solo, to podeszłyście do tego bardzo solidnie, a tam, gdzie miałyście stworzyć duet i opowiedzieć nam piękną historię o przyjaźni, to mi niestety tego brakowało. Przepraszam was, że kieruję do was takie mocne i ostre słowa - zakomunikował Kuba Badach po występie duetu ze swojej drużyny.

Również Tomson i Baron nie szczędzili słów krytyki tym, którzy według nich nie przygotowali się wystarczająco dobrze do swojego występu.

Najbardziej z waszego występu podobał mi się aranż chłopaków (zespołu muzycznego - przyp. redakcja). Dokręciłbym wam śrubkę jednej i drugiej na treningu jeszcze - przyznał dosadnie Baron po jednym z występów

Ostry jak brzytwa w swoich ocenach był także Michał Szpak! Juror "The Voice of Poland" nie gryzł się w język!

Dla mnie to była taka kakofonia (…) Rozwaliło mi uszy, po prostu. Każdy był nad dźwiękiem, pod dźwiękiem, zaciśnięte gardła, śpiewanie nosem. Ja się naprawdę bardzo tym rozczarowałem - grzmiał Michał Szpak po występie jednego z duetów.

Jakie występy tak rozczarują trenerów "The Voice of Poland"? O tym przekonamy się już w najbliższym odcinku programu. Tymczasem zobaczcie przedpremierowy fragment - wszystkiego dowiecie się z wideo powyżej!

