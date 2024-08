Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja kultowego muzycznego show "The Voice of Poland". Program na antenie Telewizji Polskiej ma wystartować 7 września o godzinie 20:00. O 15. edycji wiadomo już coraz więcej i właśnie wyjawiono, kto pojawi się w roli trenera!

To właśnie ona zostanie trenerką w 15. edycji "The Voice of Poland"!

W Telewizji Polskiej w ostatnim czasie nie brakuje zmian i z anteny publicznego nadawcy zniknęło wiele znanych twarzy. Wiadomo już, że zmiany nie ominęły także uwielbianego przez widzów muzycznego show "The Voice of Poland". Dotychczas w składzie trenerów zasiadali: Justyna Steczkowska, Lanberry, Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk, jednak ten skład uległ już zmianie. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że w jury pojawi się mąż Aleksandry Kwaśniewskiej- Kuba Badach, a także po kilku latach nieobecności ma powrócić Michał Szpak. Teraz wyszło na jaw, kto do nich dołączy.

Dziś rano w programie „Pytanie na śniadanie” oficjalnie potwierdzono udział Lanberry w nowej edycji „The Voice of Poland”, która startuje już 7 września o godzinie 20:00 w TVP2.

Cześć, z tej strony Lanberry. Witamy w 15. edycji „The Voice of Poland”. Już po raz trzeci będę miała zaszczyt zasiadać w fotelu trenerki i szukać najlepszego głosu w Polsce - powiedziała Lanberry w programie śniadaniowym.

Lanberry przyznała, że w najnowszej edycji chciałaby usłyszeć m.in.: przebój zespołu Hey „List”, „Emotions” z repertuaru Mariah Carey oraz hit Red Hot Chili Peppers „Under the Bridge”. Warto dodać, że to właśnie podopieczny Lanberry, Janek Górka, wygrał ostatnią odsłonę muzycznego show.

Cieszycie się, że Lanberry jednak pozostaje w składzie jurorskim "The Voice of Poland"?

Wygląda na to, że w 15. edycji "The Voice of Poland" w roli trenerów najprawdopodobniej pojawią się właśnie Lanberry, Tomson i Baron, Kuba Badach oraz Michał Szpak. Będziecie oglądać?

