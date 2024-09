Już w sobotę, 14 września kolejny odcinek uwielbianego przez Polaków muzycznego talent show - mowa oczywiście o "The Voice of Poland". Tym razem zobaczymy między innymi występ Izabeli Płóciennik, która podczas przesłuchań w ciemno zdecydowała się zaśpiewać utwór „Za Późno” z repertuaru Kayah. Brawurowy wykon młodej piosenkarki sprawił, że szybko odwróciła wszystkie fotele jurorów!

Reklama

Izabela Płóciennik w "The Voice of Poland"

Izabela Płóciennik, aby wystąpić w "The Voice of Poland" zrezygnowała z pracy na Bliskim Wschodzie. Wokalistka przez ostatnie lata zdobywała doświadczenie zawodowe na scenach w Hongkongu, Wietnamie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Niedawno wróciłam z egzotycznych miejsc. Śpiewałam w restauracji hotelowej. Pracę można powiedzieć, że porzuciłam, żeby być tutaj. (...) Mimo, że te kontrakty są satysfakcjonujące i bardzo wygodne to chciałabym spróbować sił na większej scenie, bo tego mi najbardziej brakuje. Śpiewanie do ,,kotleta'' - myślę, że stać mnie na więcej - mówi Izabela Płóciennik o powodach zgłoszenia się do ,,The Voice of Poland''

I jak widać, ta decyzja okazała się być jak najbardziej słuszna. W przedpremierowym materiale wideo możemy bowiem zobaczyć, że Izabela oczarowała jurorów swoim występem i szybko odwróciła wszystkie cztery fotele, a Michał Szpak nawet poderwał się do tańca! Koniecznie obejrzyjcie wideo powyżej, aby zobaczyć przedpremierowy fragment najnowszego odcinka "The Voice of Poland". Cały występ Izabeli Płóciennik będzie można zobaczyć już w sobotę o godzinie 20:00 na antenie TVP2.

Reklama

Zobacz także: Gwiazda "M jak miłość" poległa w "The Voice". Wcześniej wygrała "Jak oni śpiewają"