Michał Szpak i Donatan nagrają razem piosenkę na Eurowizję? Tuż po finale tegorocznej Eurowizji na profilu Donatana na Facebooku pojawił się zaskakujący wpis. Znany producent muzyczny dodał zdjęcie z Michałem Szpakiem i napisał, że powinni połączyć siły i wystąpić razem na Eurowizji.

Michał Szpak i Donatan wystąpią razem na Eurowizji?

W przyszłym roku Eurowizja jest nasza! Damy im wszystko w jednym występie - powagę/groteskę, seksizm/tolerancję tak ażeby nie mogli się połapać o co chodzi i wtedy wygramy! P.S. Zdjęcie autentyczne żaden menadżer nie ucierpiał - napisał Donatan.

Co na to Michał Szpak? Czy wokalista rzeczywiście planuje współpracę z producentem muzycznym? I czy wybaczył mu incydent, do którego miało dojść na festiwalu w Opolu, gdy rzekomo Donatan pobił menadżera Szpaka? Zobaczcie wideo!

