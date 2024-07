Wielkimi krokami zbliża się nowa edycja muzycznego show "The Voice of Poland", zgodnie ze wcześniejszymi doniesieniami program pojawi się w odświeżonej wersji. Na fotelach jurorów w poprzednim sezonie zasiadali: Justyna Steczkowska, Lanberry, Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk, jednak ten skład uległ już zmianie. Jak nieoficjalnie donosi jeden z portali, możemy spodziewać się wielkiego powrotu. Kogo obstawiacie?

Zmiany w "The Voice of Poland". Kto zasiądzie w jury?

W Telewizji Polskiej w ostatnim czasie nie brakuje zmian i z anteny publicznego nadawcy zniknęło wiele znanych twarzy. Nic więc dziwnego, że internauci zaczęli niepokoić się o uwielbiany przez nich program "The Voice of Poland". Wygląda na to, że ich obawy były słuszne, bo już wiadomo, że w 15. edycji muzycznego show czeka nas spora rewolucja w składzie jurorskim. Nie tak dawno temu okazało się, że do "The Voice of Poland" dołączy, mąż Aleksandry Kwaśniewskiej- Kuba Badach, a to niejedyna niespodzianka. Jak dowiedział się jeden z portali już wszystko jasne i wiadomo, kto będzie oceniał początkujących artystów.

Pudelek.pl dowiedział się od osób związanych z produkcją "The Voice od Poland", że w nowej edycji na fotelach jurorów pojawią się: Lanberry oraz Tomson i Baron, Kuba Badach, a także Michał Szpak, który do muzycznego show ma powrócić po trzech latach nieobecności. Wokalista był trenerem w ósmej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej edycji show.

A to oznacza, że w składzie zabraknie Marka Piekarczyka oraz Justyny Steczkowskiej. Niedawno ogłoszono, że Justyna została jurorką w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Osoba związana z produkcją zdradziła, że nowa edycja muzycznego show będzie różnić się od poprzednich.

Nowa edycja 'The Voice of Poland' będzie różnić się od poprzednich. Kryteria wyboru gwiazd do oceny uczestników opierały się na ich profesjonalizmie, wiedzy i merytorycznym podejściu, a nie na popularności w mediach. To uczestnicy powinni być najważniejsi, nikt nie powinien odwracać od nich uwagi - powiedziała Pudelkowi osoba z produkcji.

Jesteście zadowoleni z tych zmian? Będziecie oglądać?

