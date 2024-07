The Voice of Poland - za nami drugi odcinek LIVE. Kto z drużyn obchodzącej swoje urodziny Edyty Górniak, Marysi Sadowskiej, Andrzeja Piasecznego oraz Tomsona i Barona okaże się najlepszy? Zobaczcie naszą relację!

22:21: Koniec ćwierćfinału The Voice of Poland! Już za tydzień półfinał! Dziękujemy, że byliście z nami.

22:16 - wyniki!

Decyzją widzów do półfinału przechodzi Maciej Grenda! Andrzej uratował zaś Williama. Z programem musi pożegnać się Piotr!

22:12 - wspólny występ Piaska i jego podopiecznych w hicie "All You Need is Love".

22:06 - czas na Williama Prestigiacomo!

Myślę, że byłeś mocno zestresowany, ponieważ twój głos nie brzmiał tak jak zawsze brzmi. Mimo wszystko, było bardzo pozytywnie! - oceniła Edyta

21:57 - Maciej Grenda i utwór "Takie chwile jak te" Kamila Bednarka.

Czasem śpiewa się technicznie jak Mariah Carey, czasami duszą, i ja ci wierzę - mówiła Edyta

21:52 - czas na występy z grupy Andrzeja Piasecznego. Zaczyna Piotr Tłustochowicz z piosenką "Ona czyli ja" zespołu Poluzjanci.

Piotra trudno nie kochać, wspaniały jesteś, śpiewasz całym sobą, ale trochę niedociągnięte góry - oceniła Maria

21:46: gość wieczoru - Natalia Nykiel i jej hit "Ekrany" (wideo live).

21:42 - wyniki:

Najwięcej głosów od jury otrzymał Krzysztof Iwaneczko! Marysia wybrała do dalszego etapu Kasię. Z programem musi więc pożegnać się Patryk.

21:39 - występ Marii Sadowskiej z całą grupą w hicie "Beat it"!

21:31 - Krzysztof Iwaneczko i piosenka "Another Day" z repertuaru Buckshot Lefonque.

Masz fantastyczną technikę, mógłbyś śpiewać do rana. Przepięknie zbudowałeś interpretację tego utworu! - oceniła Górniak

21:23 - Kasia Malenda z utworem "How Deep Is Your Love".

Ale czad, ale czad! Jestem zauroczona tym występem! Fantastycznie, wszystko super, pięknie - komplementowała Kasię Edyta Górniak

21:15 - czas na grupę Marii Sadowskiej. Zaczyna Patryk Skoczyński, który wykona hit "Heroes" Mansa Zelmerlowa.

21:12 - wyniki!

Decyzją widzów do półfinału przechodzi Tobiasz Staniszewski! Tomson i Baron zaś wybrali rodzeństwo Skiba. Z programem musi więc pożegnać się Anna Kłys.

Jest i rodzeństwo;). @julka_jedrek #voiceofpoland #live Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika The Voice of Poland (@voiceofpoland) 14 Lis, 2015 o 12:32 PST

21:09 - Tomson i Baron z cała grupą w piosence "Faith".

21:02 - czas na Tobiasza Staniszewskiego ("Long Train Running" - The Doobie Brothers)

Zabrałaś nas w piękną podróż muzyczną, nie mogę się do niczego przyczepić - mówiła Maria

Występ zwycięzcy z grupy Tomsona i Barona

20:57 - występ Anny Kłys z piosenką "Say You Love Me" Jessie Ware.

Jestem w strasznej kropce, odbieracie mi charakter, muszę mówiąc same dobre rzeczy. Kilka fałszów trochę było, masz przrpiękną barwę w dole, w forte - torpeda. Genialne wykonanie!

20:50 - czas na występy z grupy Tomsona i Barona! Na pierwszy ogień - Julia i Jędrzej Skiba! (utwór "Gaj" Maryli Rodowicz i Marka Grechuty).

Muszę powiedzieć, że za każdym razem jak występujecie, to jest niesamowita aura tych występów. Kupiłabym Waszą płytę. Muszę jednak powiedzieć, że Julka trochę nieczysto dziś - oceniła Edyta

20:48 - występ gościa specjalnego - Michała Sobierajskiego z utworem "Dźwięki".

Michał Sobierajski... Co za głos.. ???? #voiceofpoland #live Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika The Voice of Poland (@voiceofpoland) 14 Lis, 2015 o 11:53 PST

20:44 - czas na wyniki!

Dziewczyny, jesteście niesamowite. Jestem bardzo dumna, że dotarłyśmy tak daleko. Każda z Was pokazała, że zasługuje na to, żeby być w półfinale - mówi Edyta

Decyzją widzów do kolejnego etapu przechodzi Julia Bogdańska. Edyta zaś zadecydowała, że drugą osobą będzie Ana! Z programem musi pożegnać się więc Kasia Miśkowiec.

20:40 - Edyta Górniak występuje z całą grupą. Wokalistki wykonują utwór "Hero" Mariah Carey!

Edyta Górniak - "Hero" - wideo

20:33 - Ana Andrzejewska w piosence "Say it right" Nelly Furtado.

Nie powiem nic złego, jesteś niezwykle świadomą wokalistką - mówił Piasek

20:25 - Julia Bogdańska wykona przebój Beyonce "If I were a Boy".

Masz niewątpliwie piękny głos, ale zabrakło mi swobody w piosenki, nie czysto było na samym początku, a refreny były wykrzyczane... - oceniła Maria Sadowska

20:19 - pierwszy występ - Kasia Miśkowiec z grupy Edyty Górniak, która wykona hit "I Kissed a Girl" Katy Perry.

Intonacyjnie się chwiało, ale bardziej pewnie na początku startuj i wtedy będzie dobrze - ocenił Tomson

20:17 - Maria Sadowska zaskoczyła dziś... fryzurą

Już za chwilę na antenie - charyzmatyczna Maria Sadowska wystąpi w czarnej sukience z pajetami z kolekcji Łukasz Jemioł...

Posted by Łukasz Jemioł on 14 listopada 2015

20:07: Halina Mlynkova składa hołd poległym w zamach terrorystycznych w Paryżu, wykonując swój hit "Zabiorę Cię".

- Wszyscy nasi uczestnicy są niezwykle zdolni. Ale tak naprawdę to czy potrafią znieść stres i zachować wewnętrzny spokój zdecyduje o tym czy pójdą dalej - mówi Edyta.

Kto więc pójdzie dalej? Przypominamy uczestników show!

Drużyna Edyty Górniak:

Julka Bogdańska, Ana Andrzejewska, Katarzyna Miśkowiec.

Drużyna Marysi Sadowskiej

Kasia Malenda, Krzysztof Iwaneczko, Patryk Skoczyński.

Drużyna Tomsona i Barona

Ania Kłys, Julka i Jędrek Skiba oraz Tobiasz Sixtus Staniszewski

Drużyna Andrzeja Piasecznego

Piotr Tłustochowicz, Maciej Grenda i rewelacyjny Włoch William Prestigiacomo!

Będziecie oglądać? A komu kibicujecie?