Co to był za występ! W pierwszym odcinku 15. edycji "The Voice od Poland" Anna Iwanek odwróciła wszystkie fotele trenerów i została zasypana komplementami. Jubileuszowa edycja muzycznego show rozpoczęła się z wielkim przytupem!

Uczestniczka "The Voice of Poland" zachwyciła trenerów

W sobotę 7 września rozpocznie się 15. jubileuszowa edycja "The Voice of Poland Poland" , w której w roli trenerów zobaczymy m.in. Lanberry, Tomsona i Barona, Michała Szpaka i Kubę Badacha. Jeszcze zanim zostały wyemitowane pierwsze odcinki pojawiły się plotki, o tym co się dzieje za kulisami muzycznego show. W mediach zaczęły pojawiać się pogłoski, że między dwoma jurorami "The Voice od Poland" iskrzy. To jak jest naprawdę zapewne uda się dostrzec w najbliższych odcinkach, które zapewnią widzom wiele emocji. Już w pierwszym odcinku pojawiła się uczestniczka, która wbiła w fotel trenerów swoim talentem.

W nowej jubileuszowej edycji muzycznego show pojawiła się Anna Iwanek, który zachwyciła jurorów swoim głosem. Nie tylko Michał Szpak był pod wrażeniem, ale również debiutujący w roli trenera Kuba Badach. Wokalistka zaśpiewała na scenie "Seven Nation Army" zespołu The White Stripes i obróciła wszystkie fotele trenerów.

Jesteś prawdą, na którą ten program czekał wiele lat — nie krył emocji Michał Szpak.

Jak śpiewasz, to robisz coś takiego, że czekam na kolejne dźwięki, kolejne frazy… Naprawdę obłęd! Janis Joplin nam się objawiła — wyznał Kuba Badach.

Anna Iwanek pochodzi z cukierniczej rodziny i od niedawna wspólnie z przyjaciółmi prowadzi warszawską restaurację. Realizuje się w gastronomii, ale to muzyka zajmuje najważniejsze miejsce w jej sercu. Trenerzy zasypali ją komplementami.

Mnie zatkało! Jesteś artystką przez duże A — dodała Landberry.

Jesteś zjawiskowa, takich głosów nie ma! — podsumował Baron.

Pierwszy odcinek 15. edycji "The Voice of Poland" pojawi się na antenie TVP2 już w najbliższą sobotę!

