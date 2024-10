Aleksandra Nizio, zwyciężczyni 5. edycji "The Voice of Poland", zyskała popularność dzięki swojemu wyjątkowemu talentowi wokalnemu. Jej emocjonalne wykonania i silny głos przyciągnęły rzesze fanów, a zwycięstwo w show zapoczątkowało jej profesjonalną drogę artystyczną. Nizio po programie odsunęła się w cień, jednak nadal cieszy się zainteresowaniem fanów i chętnie pokazuje im kadry ze swojej codzienności. Aleksandra postanowiła pochwalić się również zmianą swojego stanu cywilnego, co wywołało masę emocji.

Zwyciężczyni "The Voice of Poland" wyszła za mąż!

Aleksandra Nizio zyskała ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w 5. edycji "The Voice of Poland". Jako podopieczna Justyny Steczkowskiej, zachwyciła widzów swoim potężnym głosem i emocjonalnymi interpretacjami utworów. Zwycięstwo w programie otworzyło jej drzwi do kariery muzycznej, a wsparcie Steczkowskiej pomogło Aleksandrze rozwinąć jej talent. Program dał jej ogromne możliwości artystyczne i pozwolił zdobyć liczne grono fanów, którzy wiernie śledzą jej rozwój. 12 października, Aleksandra Nizio poślubiła swojego ukochanego Radosława i podzieliła się z obserwatorami na Instagramie szczegółami dotyczącymi uroczystości.

Aleksandra Nizio, w odpowiedzi na pytania fanów, zdradziła, że jej ślub był kościelny i odbył się w rodzinnej miejscowości Aleksandrów (woj. lubelskie). Na weselu, w którym udział wzięło 240 gości, młoda para zatańczyła do utworu "Young and Beautiful" Lany Del Rey. W gronie zaproszonych byli również związani z programem "The Voice of Poland", jednak część muzyków nie mogła dotrzeć z powodu zawodowych zobowiązań w weekend.

Oprawę muzyczną wesela zapewnił DJ, co było kolejnym nietypowym wyborem. Młoda para zdecydowała, że to nie zewnętrzne atrakcje powinny stanowić o wyjątkowości tego dnia, lecz szczera radość z bycia razem i możliwość dzielenia się szczęściem z najbliższymi.

W ubiegłym roku Aleksandra Nizio, dzieląc się przygotowaniami do ślubu, wyznała, czego sobie nie wyobraża na swojej ceremonii. Jej słowa wówczas wywołały wielką burzę w sieci. Część internautów chwaliła ją za autentyczność i unikanie przesady, inni natomiast krytykowali jej wybory, twierdząc, że ślub zasługuje na szczególną oprawę i wyjątkowe detale. Pytana o to czego nie wyobraża sobie na swoim weselu Aleksandra wyznała:

Fotobudki, fotolustro, dom wspomnień, fajerwerki, pokaz barmański, pokaz taneczny, występ gwiazdy, kuzynka, która gra na fortepianie, układy dla gości od DJ-ów i za chwilę układ taneczny od pań animatorek — panie, broń! Co za dużo, to nie zdrowo, ludzie przyszli potańczyć i spędzić ze sobą czas, uwierzcie mi, wybierzcie maks. dwie atrakcje i korzystajcie z tego dnia - mówiła na Instagramie.

Młodej parze życzymy wszystkiego, co najlepsze!

