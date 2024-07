P { margin-bottom: 0.21cm; }EM { font-style: italic; }

Gościem w programie Kuby Wojewódzkiego oprócz Kasi Nosowskiej był Michał Szpak! Kuba nie omieszkał zapytać Michała, jak się czuje po tym, co powiedziała tuż po przegranych preselekcjach do Eurowizji Edyta Górniak? Michałowi wcale nie było do śmiechu w związku z tym, że Górniak nie pamiętała nawet jak się nazywa.

Było mi przykro z tego powodu. Występowaliśmy na jednym konkursie, i ja znałem wszystkie imiona wszystkich, którzy brali w nim udział - powiedział Szpak. Mogę jedynie zrobić tyle, pojechać do Krakowa, zapukać i przedstawić się - dzień dobry jestem Michał Szpak.

Kuba Wojewódzki drążył temat, tego, że Michał Szpak jest nazywany polską Conchitą Wurst. A on by się z nią porównywał?

- Polska Conchita Wurst, obrażasz się za to? - zapytał Wojewódzki. - Nie widzę podobieństwa. - Masz brodę. - I to chyba koniec podobieństw.

Michał zdradził też na co chce postawić na konkursie Eurowizji? Na kostium czy może jakąś fryzurę?

Ja postawiłem na prostotę. Nie zamierzam wbijać się w żadne kiecki. Postawię na emocje.

Wojewódzki stwierdził, że ma idealny strój w jakim Szpak powinien wystąpić na Eurowizji i nosi go obecna Wodzianka Sandra. Róże, pióra, falbany... Zresztą zobaczcie sami.



Kuba postanowił zapytać też o plotki dotyczące rzekomego plagiatu piosenki "The color of your life", z którą Szpak jedzie na Eurowizję.

- Co cie łączy z Putinem? - Podobno moja piosenka to był plagiat ulubionej kapeli Putina. Nie zrobiłem tego. Zdementowali to ludzie, którzy badają piosenki pod tym kątem - wytłumaczył Szpak.

Na koniec pożartowali sobie z tego czy Michał Szpak chciałby spocząć na Powązkach jako wielki człowiek. Michał stwierdził, że chciałby spocząć obok Violetty Villas.

Gościem programu Kuby wojewódzkiego oprócz Michała Szpaka była też Kasia Nosowska.