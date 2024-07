Edyta Górniak krytykuje piosenkę Michała Szpaka na Eurowizję! Artystka była faworytką w preselekcjach i wszyscy byli przekonani, że to ona będzie reprezentować Polskę w Sztokholmie. Wokalistka zajęła jednak trzecie miejsce w głosowaniu widzów, co zaskoczyło mocno jej fanów i chyba ją samą. Na szczęście Edyta Górniak dostała mnóstwo wsparcia od swoich wielbicieli. Tuż po ogłoszeniu wyników diwa udzieliła wywiadu TVP1, w którym oceniła też utwór Michała Szpaka - "Color of your life".

Reklama

Ocenię ten utwór jako artysta i wykonawca. Ja bym po taki utwór nie sięgnęła, mimo, że lubię ballady. Ta piosenka przypomina mi takie ballady patetyczne z gatunku muzyki lat 90. Troszeczkę dla mnie ta piosenka jest trochę nie tak bardzo współczesna. Ja kocham ballady, ale ze wszystkich tych utworów, które słyszałam najszybciej wpadł mi w ucho utwór "Lustra" i piosenka Margaret. I myślałam, że tutaj się rozstrzygnie bitwa. Nie spodziewałam się, że z tym, jak on się nazywa, Michałem Szpakiem. Jestem troszeczkę zaskoczona.

Michał Szpak w rozmowie z Party.pl wyznał z kolei, że był przekonany, że to właśnie Edyta Górniak wygra preselekcje do Eurowizji. Wynik był dla niego dużym zaskoczeniem, ale bardzo się cieszy, że mógł stanąć na jednej scenie z tak wielkimi artystami.

Edyta Górniak o swoim występie na preselekcjach do Eurowizji

A jak diwa ocenia swój występ? Edyta Górniak przyznała, że przed wyjściem na scenę nieco się zdekoncentrowała, ale chciała przekazać widzom jak najwięcej emocji. Wokalistka w rozmowie z TVP1 podkreśliła również, że starała się nie mieć żadnych oczekiwań wobec werdyktu jaki zapadnie:

Starałam się nie mieć żadnych oczekiwań. Jedyne na czym zależało mi najbardziej to na tym, żeby przynieść mojej publiczności, moim fanom, takie niesamowite emocje oczekiwań, podekscytowania, radości głosowania. Myślę, że to mi się udało. Było wiele emocji, trochę się zdekoncentrowałam. Nie wiem czy mi dobrze poszło do końca. Miałam nadzieję przypomnieć ludziom piękne emocje. Oczywiście chciałam bardzo pojechać do Sztokholmu, aby zawalczyć o zwycięstwo dla Polski, ale nie nastawiałam się na to.

Cieszycie się, że to Michał Szpak jedzie do Szwecji?

Zobacz także

Zobacz: Michał Szpak wydał oświadczenie po wygranej: "Pokonkursowe rozlewanie krwi nie ma sensu". Co jeszcze napisał?

Edyta Górniak o Michale Szpaku

Występ Michała Szpaka na preselekcjach do Eurowizji 2016

Edycie Górniak nie podoba się ballada zaprezentowana przez Michała Szpaka

Czy Michał Szpak powinien jechać na Eurowizję?