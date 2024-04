Anita Sokołowska w 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" jest uznawana za jedną z najmocniejszych uczestniczek, które mają szanse na Kryształową Kulę. Każdy kolejny taniec z Jackiem Jeschke to piękne widowisko, które zachwyca nie tylko widzów, ale i jurorów. W ostatnim odcinku uczestnicy tańczyli z wybranym przez siebie członkiem rodziny lub przyjacielem, a wybór aktorki padł na jej brata, Leszka. Ich taniec nie zachwycił jury, tak jakby się tego spodziewała Anita Sokołowska. Aktorka ma żal o niskie noty?

Anita Sokołowska nie kryje żalu po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami"

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" zbliża się do finału, a co za tym idzie uczestnicy dają z siebie wszystko, aby zachwycić i oczarować widzów. Odcinek z udziałem bliskich gwiazd cieszył się ogromną popularnością i wzbudził emocje, również w jurorach. Niemal wszyscy uczestnicy za taniec z bliską osobą mogli liczyć na maksymalne noty, ale Anita Sokołowska otrzymała 38 punktów. Co prawda, jest to wysoki wynik, ale może zaskakiwać na tle pozostałych uczestników, którzy otrzymali maksymalną ilość punktów. Okazuje się, że noty jury sprawiły przykrość Anicie Sokołowskiej, co wyznała sama aktorka:

Nie ukrywam, jest mi przykro. Jest to odcinek rodzinny (...), mój brat nie ma nic wspólnego z show-biznesem, nigdy nie stał na ściance, jest zawodowym żołnierzem, spędza czas w kancelarii, wydaje rozkazy. Dla niego pojawienie się na tym parkiecie jest jakimś totalnym wydarzeniem i stresem i niedocenienie tego faktu wydaje mi się niesprawiedliwe powiedziała Anita Sokołowska w rozmowie z Pomponikiem

Nie tylko Anita Sokołowska była zaskoczona opiniami jurorów, ale i widzowie "Tańca z Gwiazdami", którzy ostro ocenili zachowanie jurorów. To nie pierwszy raz w tej edycji, kiedy fani tanecznego show nie zgadzają się z tym, co mówią jurorzy. Podobna sytuacja miała miejsce podczas oceniania Dagmary Kaźmierskiej.

Aż mi przykro że tylko tutaj nie dano czterech 10, bo zatańczyli super ! Powinni wszystkie towarzyszące osoby potraktować jednakowo… strasznie słabe ze strony Maseraka i Kasprzyk komentują internauci.

