Michał Szpak odniósł się do informacji, że jego eurowizyjny przebój "Color of your life" ma być plagiatem! Fani artystek, które przegrały ze zdolnym muzykiem wciąż nie mogą pogodzić się z ich porażką. Wielbiciele Margaret stworzyli nawet petycję o odwołanie Michała Szpaka z Eurowizji. Pojawiły się tez oskarżenia, że utwór prezentowany przez artystę jest plagiatem. Miał przypominać piosenkę zespołu Lube - "Dawaj za…”, grupy uwielbianej przez Władimira Putina.

W tej sprawie wydała już ostre oświadczenie wytwórnia Michała Szpaka, a teraz on sam. Zrobił to w bardzo emocjonalnym tonie:

Jak donoszą Fani Tych niezadowolonych Szpak trzyma sztamę z Putinem, bo przecież słuchamy tej samej splagiatowanej muzy Hahahahaha umarłem ;p dziękuje fanom za made my day :)

Sprawę skomentowała również Telewizja Polska - nie wpłynęły do niej żadne skargi w sprawie naruszenia praw autorskich. A Waszym zdaniem piosenki są w ogóle podobne?

