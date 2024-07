Już jest oficjalny teledysk do piosenki Michała Szpaka "Color of Your Life" na Eurowizję 2016! Na oficjalnym kanale Eurowizji klip polskiego reprezentanta robi furorę. W ciągu kilkunastu godzin obejrzało go już ponad 100 tys. widzów. A wśród opinii przeważają te pozytywne!

Teledysk Michała Szpaka do piosenki Color Of Your Life

Teledysk Michała Szpaka został nakręcony w Parku Krajobrazowym w Bukowcu. Magiczne krajobrazy, magiczny głos - fani, nie tylko ci z Polski, są zachwyceni! Jak oceniają klip i piosenkę fani Eurowizji?

This song is magic ... Poland winner (Ta piosenka jest magiczna, Polska jest zwycięzcą!).

12 points from Spain. This song is. …OMG (12 punktów od Hiszpanii, ta piosenka jest… OMG!)

Perfect song!!!!!!! Good luck from Ukraine!! Go Poland!!!! (Perfekcyjna piosenka, powodzenia od Ukrainy).

Czy taki entuzjazm podzielają fachowcy? W rozmowie z magazynem "Party" Elżbieta Zapendowska przyznała, że piosenka nie jest oryginalna:

Michał to utalentowany człowiek i dał temu wyraz podczas polskich eliminacji. Trwało to kilka lat, ale od czasu programu "X-Factor" rozwinął się muzycznie. I choć mam wrażenie, że utwór "Colour of Your Life" jest składanką wcześniejszych przebojów, to Michał zaśpiewał go dobrze - przyznała Zapendowska.

Marek Sierocki z kolei uważa, że Michał poradzi sobie na Eurowizji i zajmie wysokie miejsce:

Michał ma świetny głos, ale Eurowizji to nie tylko konkurs wokalny. Tam nie zawsze liczy się muzyka, ale też kreacja sceniczna, osobowość, a Szpak jest kolorowym ptakiem - mówi dziennikarz w "Party".

Michał Szpak od czasu zwycięstwa w polskich preselekcjach musi stawiać czoła hejterom i niepochlebnym opiniom, że to Margaret albo Edyta Górniak powinny nas reprezentować na Eurowizji. Został oskarżony o plagiat, powstała nawet petycja, żeby odwołać jego występ w konkursie! Jednak jest coraz więcej osób, którzy doceniają jego piosenkę i talent.

