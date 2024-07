Czy piosenka Michała Szpaka na Eurowizję jest plagiatem?! Wytwórnia, która opiekuje się artystą, wydała oświadczenie w tej sprawie! Utwór "Color of Your Life" został poddany dogłębnej analizie muzykologicznej, z której jasno wynika, że nie jest plagiatem.

Z wyborem Michała Szpaka na Eurowizję wciąż nie mogą pogodzić się niektórzy fani artystek, które z nim przegrały. Powstała nawet petycja z wnioskiem o jego odwołanie. Jednak to nie wszystko. Niektórzy oskarżyli artystę o plagiat! Jego piosenka miała rzekomo przypominać utwór zespołu Lube - "Dawaj za…”, uwielbianego przez Władimira Putina. Czy rzeczywiście jest podobna? Jest oświadczenie:

W obliczu pojawiających się zarzutów o plagiat w stosunku do piosenki „Color Of Your Life” Michał Szpak (piosenki wyłonionej w preselekcjach jako polski reprezentant w konkursie Eurowizji 2016), Sony Music Entertainment Poland zdecydowało się oddać utwór do dogłębnej analizy muzykologicznej.