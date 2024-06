Michał Szpak to niewątpliwie jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Fani uwielbiają jego nietuzinkowy styl i czekają na kolejne single w jego wykonaniu. Michał Szpak jest również atrakcyjną postacią dla reżyserów show. Widzowie zapewne pamiętają, że niegdyś Michał Szpak był jednym z trenerów w muzycznym show TVP, a następnie dostał angaż w programie rozrywkowym TVNu. Jak donoszą media, artysta ma powrócić do Telewizji Polskiej. W jakiej roli? Zobaczcie.

Reklama

Michał Szpak wraca do TVP

Okres wakacyjny to zawsze czas na zdjęcia do nowych sezonów programów rozrywkowych, które znajdą się w danej ramówce. Producenci już rozpoczynają nabór na uczestników, ale również prowadzących czy jurorów show. Tak właśnie jest w przypadku "The Voice of Poland", w którym jesienią mają być niemałe zmiany w ekipie prowadzących i jurorów. Z doniesień mediów wynika, że w roli trenerów zobaczymy Kubę Badacha oraz... Michała Szpaka!

Do jury The Voice ma wrócić Michał Szpak. Produkcja od razu do niego zadzwoniła, bo każdy pamięta, jak bardzo kochają go widzowie. Umowy są domykane, wiec lada dzień okaże się, czy to on, ale to raczej pewne. Jeśli nie, to znaczy, ze nie spełniono jego oczekiwań - mówi informator Świata Gwiazd.

Ola Skowron/Dzien Dobry TVN/East News

Kto wobec tego musi pożegnać się z miejscem na wygodnym fotelu trenerskim w "The Voice of Poland" i zwolni miejsce dla Michała Szpaka?

Nie wiadomo jeszcze, czyje miejsce zajmie. Jeżeli te informacje się potwierdzą, to szykuje się naprawdę pełna wrażeń edycja. Michał to barwna postać, która znowu wprowadziłaby energię i powiew świeżości. Do tego cieszy się sympatią widzów, co teraz mocno się przyda, który przechodzi rewolucję kadrową - dodał informator.

Co ciekawe, niedawno z Polsatem pożegnał się Maciej Dowbor, który rzekoma ma dostać angaż w muzycznym show, jako prowadzący! Z doniesień Świata Gwiazd wynika, że prezenter zostanie gospodarzem "The Voice of Poland" u boku Pauliny Chylewskiej, która również zakończyła współpracę z Polsatem.

fot. Gałązka/AKPA

Cieszycie się na takie zmiany?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Ujawniono nazwisko nowego trenera "The Voice of Poland". To spore zaskoczenie!