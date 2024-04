Już za niecałe trzy tygodnie rozpocznie się Eurowizja 2024. 7 maja reprezentanci zgromadzą się w szwedzkim Malmo, by zmierzyć się w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji. Ostatnią imprezę wygrała Loreen z piosekną „Tattoo”. To już drugie zwycięstwo wokalistki, która została laureatką w 2012 roku. Po krajowych preselekcjach stało się jasne, że Polskę będzie reprezentowała Luna, która sensacyjnie pokonała jednym punktem faworytkę Justynę Steczkowską. Wybór wywołał spore kontrowersje wśród internautów. Niestety bukmacherzy nie dają niemal żadnych szans polskiej artystce. Jej występy przed Eurowizją mocno dzielą fanów. Aleksandra Katarzyna Wielgomas, bo tak naprawdę nazywa się młoda gwiazda, nie przekonuje do siebie wszystkich widzów.

Wokół polskiej reprezentantki w ostatnim czasie pojawiło się sporo niepokojących doniesień. W połowie kwietnia fani dowiedzieli się, że występy Luny zostały odwołane. Wcześniej wokalistka zaśpiewała m.in. w Madrycie, Barcelonie i Londynie. Niestety jej koncerty pozostawiały sporo do życzenia. Artystka ujawniła, że zmaga się z problemami zdrowotnymi. W mediach pojawia się mnóstwo głosów, według których to Justyna Steczkowska powinna reprezentować nasz kraj na Konkursie Piosenki Eurowizji.

Niedawno Luna udzieliła wywiadu na łamach serwisu NaTemat.pl. Wokalistka opowiedziała o rozmowie z Michałem Szpakiem. Doświadczony gwiazdor wziął udział w Eurowizji w 2016 roku. Wówczas wystąpił z utworem „Color of your life” i ostatecznie zajął ósme miejsce. Ostatnio naszym wykonawcom niestety nie szło zbyt dobrze. Śpiewająca w ubiegłym roku Blanka skończyła konkurs na 19. miejscu. Przed nią swoich sił na imprezie próbował Krystian Ochman, który zajął 12. miejsce. Natomiast występ Rafała Brzozowskiego w 2021 roku uznano za wielką klapę.

Choć zdania na temat umiejętności Luny są mocno podzielone, Michał Szpak okazał jej wielkie wsparcie. Wokalista przekazał, by nie słuchała rad i kierowała się przede wszystkim swoją intuicją. Tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji przyznała, że te słowa dużo jej dały.

Wspaniałą wskazówkę dostałam od Michała Szpaka, który jest niesamowicie dobrą duszą. On mi po prostu powiedział: »Słuchaj siebie, wiele osób będzie ci dawało jakieś rady, ale to ty wiesz, co masz robić. Skup się na sobie, posłuchaj swojej intuicji i zaufaj sobie. Uwierz w siebie, to jest najważniejsze«

- powiedziała Luna w rozmowie z NaTemat.pl.