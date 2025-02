Wielki Finał Polskich Kwalifikacji na Eurowizję 2025 współprowadził Michał Szpak, nazywany najbardziej "kolorowym ptakiem polskie sceny muzycznej". Jego stylizacje zawsze wzbudzają spore zainteresowanie, nie inaczej było tym razem. Zobaczcie zdjęcia!

Jak Michał Szpak trafił na Eurowizję?

Michał Szpak reprezentował Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji 2016 w Sztokholmie. Wystąpił z utworem „Color of Your Life”, który zdobył uznanie widzów i jurorów.

W 2016 roku Michał Szpak wziął udział w polskich preselekcjach do Eurowizji, gdzie zmierzył się m.in. z Edytą Górniak i Margaret. Jego emocjonalna ballada „Color of Your Life” zdobyła pierwsze miejsce w głosowaniu widzów, co zapewniło mu reprezentowanie Polski na Eurowizji.

Jak poszło Michałowi Szpakowi na Eurowizji 2016?

W półfinale zajął 6. miejsce , zdobywając awans do finału.

zajął , zdobywając awans do finału. W finale uplasował się na 8. miejscu z 229 punktami .

uplasował się na z . Co ciekawe, w głosowaniu widzów Michał Szpak otrzymał aż 3. miejsce, zdobywając 222 punkty, ale w głosowaniu jurorów zajął 25. miejsce, co obniżyło jego końcowy wynik.

Co działo się po Eurowizji?

Po sukcesie na Eurowizji Michał Szpak kontynuował karierę muzyczną, wydając nowe albumy i koncertując w Polsce. Jego występ w 2016 roku jest do dziś jednym z najlepiej ocenianych polskich startów w Eurowizji. Michał spełnia się również w roli jurora "The Voice of Poland", ale jak i... prezentera. Dlatego to on, obok Artura Orzecha, Grzegorza Dobka i Oli Budki, poprowadził polskie preselekcje 14 lutego.

Styl Michała Szpaka – ekstrawagancja, emocje i artystyczna wolność

Michał Szpak to artysta, który od początku swojej kariery wyróżniał się nie tylko głosem, ale także unikalnym stylem. Jego wizerunek to połączenie rockowej nonszalancji, glamour i artystycznej ekstrawagancji. Nie boi się odważnych stylizacji, makijażu ani biżuterii, podkreślając w ten sposób swoją indywidualność. Jego wygląd nie jest przypadkowy – to forma ekspresji, manifest wolności i niezależności. Szpak od początku kariery podkreśla, że ubiór to sposób na wyrażenie siebie i przełamywanie konwencji. Dzięki temu stał się ikoną indywidualizmu i inspiracją dla wielu fanów, którzy cenią go za autentyczność. Czy potwierdził to stylizacją podczas polskich preselekcji?

Michał Szpak wybrał ekstrawagancki komplet składający się ze skórzanych spodni z modną rozszerzaną nogawką oraz górą z ekstrawaganckimi ramionami i baskinką w talii.

Michał Szpak zabrał także głos tuż przed startem koncertu polskich preselekcji do Eurowizji 2025, który miał zaszczyt poprowadzić:

Jeśli pytacie jak się czuję przed prowadzeniem polskich preselekcji to s*am na maxa ze stresu. Trzymajcie kciuki

Artysta poradził sobie świetnie na scenie. W końcu to jego żywioł!

