Niektórzy celebryci uwielbiają dzielić się swoim życiem prywatnym, co sprawia, że ich popularność wzrasta jeszcze bardziej. Jednak Michał Szpak do nich nie należy, artysta bardzo dba o swoją prywatność i nie dzieli się szczegółami ze swojego życia miłosnego. Teraz jednak uchylił rąbka tajemnicy!

Michał Szpak zachwycił w programie X-Factor, w którym zajął drugie miejsce. Od tamtego momentu minęło już wiele lat, a teraz wokalista jest jednym z najbardziej znanych muzyków w Polsce i ma na swoim koncie takie hity jak "Jesteś bohaterem" czy "Byle być sobą". Artysta raczej rzadko dzieli się tym, co dzieje się u niego prywatnie. Życie miłosne muzyka również jest owiane tajemnicą, a on sam nie wypowiada się ani nie pokazuje swoich drugich połówek w mediach społecznościowych. W najnowszym wywiadzie uchylił jednak rąbka tajemnicy i zdradził, czy jest zakochany.

W wywiadzie dla "Glamour" dziennikarka zapytała Michała Szpaka, jak to jest u niego z tą miłością. Muzyk potwierdził, że obecnie nie spotyka się z kimś na stałe, ale miłością jego życia jest na pewno jego pies Hektor.

Takiej romantycznej miłości wciąż nie ma. Miłością mojego życia jest mój pies, Hektor, adoptowałem go pięć lat temu i to jest mój spirit animal. Gdy wyjeżdżam na wakacje i nie mogę go ze sobą zabrać, bardzo za nim tęsknię. (...)

— powiedział Michał Szpak w rozmowie z Glamour.