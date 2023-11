Reklama

Ifi Ude, uczestniczka krajowych eliminacji do Eurowizji 2018, poprowadzi w TVP 1 nowy program -„Od Opola do Opola” (już od 4 marca). Będzie współtowarzyszyć jej... Andrzej Krzywy, lider zespołu "De Mono". Co zobaczymy w programie? Zobaczcie, co nam zdradziła Ifi Ude!

Zobacz także: W końcu! Jest piosenka Mai Hyży na Eurowizję 2018! Warto było czekać na "Błysk (Skin)"? POSŁUCHAJ!