Natsu w euforii i zaskakujące czułości Fabijańskigo. Kulisy "Tańca z gwiazdami"
Za nami 5. odcinek "Tańca z gwiazdami", który dostarczył widzom ogrom emocji. A co działo się za kulisami, gdy kamery zgasły? Natsu, która tego wieczora pożegnała się z programem, wyglądała na wyjątkowo szczęśliwą. Pawłowski z kolei opuścił studio z ukochaną u boku, a to jeszcze nie wszystko.
W 5. odcinku 18. edycji „Tańca z Gwiazdami” dziesięć par wróciło na parkiet po tygodniu, w którym nikt nie odpadł. Tym razem uczestnicy postawili na utwory ze swojej listy „guilty pleasures” i sami wybierali piosenki do choreografii. Emocji nie brakowało od pierwszych minut, bo wiadomo było, że po przerwie w eliminacjach program musi pożegnać więcej niż jedną parę.
Wysokie noty w nowym odcinku "Tańca z gwiazdami"
Wśród występów najmocniej wybrzmiał jive Gamou Falla i Hanny Żudziewicz do „Dżaga” Dody — duet usłyszał od jurorów maksymalną notę: 40 punktów. Mocno zaznaczyli też swoją obecność Izabella Miko i Albert Kosiński, którzy zaprezentowali vogue. W odcinku było widać, że różnice punktowe mogą mieć znaczenie, ale ostatecznie i tak kluczowe miały okazać się decyzje widzów.
Wysoko oceniono również paso doble Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschkego, którzy otrzymali 37 punktów. Po emisji w mediach społecznościowych programu pojawiło się wiele komentarzy: jedni podkreślali, jak pewnie wypadła aktorka, inni podchodzili do oceny bardziej krytycznie. Atmosfera wokół wyników gęstniała, bo po takim tygodniu każdy ruch w tabeli mógł wywrócić sytuację.
Kto odpadł w 5. odcinku "Tańca z gwiazdami"?
Po prezentacji wszystkich choreografii przyszedł moment na werdykt widzów. Ponieważ w poprzednim odcinku eliminacji nie było, tym razem z programu musiały odpaść aż dwie pary. W pewnym momencie ogłaszania wyników w grze o pozostanie znalazły się: Natsu, Mateusz Pawłowski, Izabella Miko i Kamil Nożyński. Ta czwórka czekała na ostateczne rozstrzygnięcie, które miało zadecydować o dalszym układzie sił.
Głosowanie widzów przesądziło sprawę. Z „Tańcem z Gwiazdami” po 5. odcinku pożegnały się dwie pary: Natsu i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Romba.
Mimo przegranej, Natsu i Pawłowski za kulisami nie wyglądali na szczególnie przygnębionych. Co jeszcze działo się po zakończeniu emisji?
Zobacz także: Tuż przed odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" Jasper postawił na spektakularną metamorfozę. Jest nie do poznania
Kamil Nożyński w poruszających słowach do Izabeli Skierskiej. "Miłość i pożądanie to..."