W 5. odcinku 18. edycji „Tańca z Gwiazdami” dziesięć par wróciło na parkiet po tygodniu, w którym nikt nie odpadł. Tym razem uczestnicy postawili na utwory ze swojej listy „guilty pleasures” i sami wybierali piosenki do choreografii. Emocji nie brakowało od pierwszych minut, bo wiadomo było, że po przerwie w eliminacjach program musi pożegnać więcej niż jedną parę.

Wysokie noty w nowym odcinku "Tańca z gwiazdami"

Wśród występów najmocniej wybrzmiał jive Gamou Falla i Hanny Żudziewicz do „Dżaga” Dody — duet usłyszał od jurorów maksymalną notę: 40 punktów. Mocno zaznaczyli też swoją obecność Izabella Miko i Albert Kosiński, którzy zaprezentowali vogue. W odcinku było widać, że różnice punktowe mogą mieć znaczenie, ale ostatecznie i tak kluczowe miały okazać się decyzje widzów.

Wysoko oceniono również paso doble Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschkego, którzy otrzymali 37 punktów. Po emisji w mediach społecznościowych programu pojawiło się wiele komentarzy: jedni podkreślali, jak pewnie wypadła aktorka, inni podchodzili do oceny bardziej krytycznie. Atmosfera wokół wyników gęstniała, bo po takim tygodniu każdy ruch w tabeli mógł wywrócić sytuację.

Kto odpadł w 5. odcinku "Tańca z gwiazdami"?

Po prezentacji wszystkich choreografii przyszedł moment na werdykt widzów. Ponieważ w poprzednim odcinku eliminacji nie było, tym razem z programu musiały odpaść aż dwie pary. W pewnym momencie ogłaszania wyników w grze o pozostanie znalazły się: Natsu, Mateusz Pawłowski, Izabella Miko i Kamil Nożyński. Ta czwórka czekała na ostateczne rozstrzygnięcie, które miało zadecydować o dalszym układzie sił.

Głosowanie widzów przesądziło sprawę. Z „Tańcem z Gwiazdami” po 5. odcinku pożegnały się dwie pary: Natsu i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Romba.

Mimo przegranej, Natsu i Pawłowski za kulisami nie wyglądali na szczególnie przygnębionych. Co jeszcze działo się po zakończeniu emisji?

Zobacz także: Tuż przed odcinkiem "Tańca z Gwiazdami" Jasper postawił na spektakularną metamorfozę. Jest nie do poznania

Kamil Nożyński w poruszających słowach do Izabeli Skierskiej. "Miłość i pożądanie to..."

Wojtek Gola i Sofi odjeżdżają spod studia "Tańca z gwiazdami" Wojtek Gola i Sofi odjeżdżają spod studia "Tańca z gwiazdami"

Zmarznięta Sofi czeka pod studiem "Tańca z gwiazdami" na Wojtka Golę Zmarznięta Sofi czeka pod studiem "Tańca z gwiazdami" na Wojtka Golę

Doda pod studiem Polsatu

Doda gra nogą pod studiem Polsatu Doda gra nogą pod studiem Polsatu

Jacek Jeschke samotnie opuszcza studio "Tańca z gwiazdami" Jacek Jeschke samotnie opuszcza studio "Tańca z gwiazdami"

Uśmiechnięta Natsu i Wojtek Kucina opuszczają studio Polsatu po przegranej Uśmiechnięta Natsu i Wojtek Kucina opuszczają studio Polsatu po przegranej

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zajadają się pączkami po "Tańcu z gwiazdami" Sebastian Fabijański i Julia Suryś zajadają się pączkami po "Tańcu z gwiazdami"

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zajadają się pączkami po "Tańcu z gwiazdami" Sebastian Fabijański i Julia Suryś zajadają się pączkami po "Tańcu z gwiazdami"

Mateusz Pawłowski z ukochaną opuszczają studio Polsatu Mateusz Pawłowski z ukochaną opuszczają studio Polsatu

Mateusz Pawłowski kłania się reporterom pod studiem Polsatu Mateusz Pawłowski kłania się reporterom pod studiem Polsatu

Bagi samotnie opuszcza studio "Tańca z gwiazdami" Bagi samotnie opuszcza studio "Tańca z gwiazdami"

Niespodziewane czułości Sebastiana Fabijańskiego z psiakiem Niespodziewane czułości Sebastiana Fabijańskiego z psiakiem

Niespodziewane czułości Sebastiana Fabijańskiego z psiakiem Niespodziewane czułości Sebastiana Fabijańskiego z psiakiem