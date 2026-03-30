W 5. odcinku 18. edycji „Tańca z Gwiazdami” dziesięć par wróciło na parkiet po tygodniu, w którym nikt nie odpadł. Tym razem uczestnicy postawili na utwory ze swojej listy „guilty pleasures” i sami wybierali piosenki do choreografii. Emocji nie brakowało od pierwszych minut, bo wiadomo było, że po przerwie w eliminacjach program musi pożegnać więcej niż jedną parę.

Wysokie noty w nowym odcinku "Tańca z gwiazdami"

Wśród występów najmocniej wybrzmiał jive Gamou Falla i Hanny Żudziewicz do „Dżaga” Dody — duet usłyszał od jurorów maksymalną notę: 40 punktów. Mocno zaznaczyli też swoją obecność Izabella Miko i Albert Kosiński, którzy zaprezentowali vogue. W odcinku było widać, że różnice punktowe mogą mieć znaczenie, ale ostatecznie i tak kluczowe miały okazać się decyzje widzów.

Wysoko oceniono również paso doble Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschkego, którzy otrzymali 37 punktów. Po emisji w mediach społecznościowych programu pojawiło się wiele komentarzy: jedni podkreślali, jak pewnie wypadła aktorka, inni podchodzili do oceny bardziej krytycznie. Atmosfera wokół wyników gęstniała, bo po takim tygodniu każdy ruch w tabeli mógł wywrócić sytuację.

Kto odpadł w 5. odcinku "Tańca z gwiazdami"?

Po prezentacji wszystkich choreografii przyszedł moment na werdykt widzów. Ponieważ w poprzednim odcinku eliminacji nie było, tym razem z programu musiały odpaść aż dwie pary. W pewnym momencie ogłaszania wyników w grze o pozostanie znalazły się: Natsu, Mateusz Pawłowski, Izabella Miko i Kamil Nożyński. Ta czwórka czekała na ostateczne rozstrzygnięcie, które miało zadecydować o dalszym układzie sił.

Głosowanie widzów przesądziło sprawę. Z „Tańcem z Gwiazdami” po 5. odcinku pożegnały się dwie pary: Natsu i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Romba.

Mimo przegranej, Natsu i Pawłowski za kulisami nie wyglądali na szczególnie przygnębionych. Co jeszcze działo się po zakończeniu emisji?

Wojtek Gola i Sofi odjeżdżają spod studia "Tańca z gwiazdami"
Zmarznięta Sofi czeka pod studiem "Tańca z gwiazdami" na Wojtka Golę
Doda pod studiem Polsatu
Doda gra nogą pod studiem Polsatu
Jacek Jeschke samotnie opuszcza studio "Tańca z gwiazdami"
Uśmiechnięta Natsu i Wojtek Kucina opuszczają studio Polsatu po przegranej
Sebastian Fabijański i Julia Suryś zajadają się pączkami po "Tańcu z gwiazdami"
Mateusz Pawłowski z ukochaną opuszczają studio Polsatu
Mateusz Pawłowski kłania się reporterom pod studiem Polsatu
Bagi samotnie opuszcza studio "Tańca z gwiazdami"
Niespodziewane czułości Sebastiana Fabijańskiego z psiakiem
Magda Tarnowska samotnie niesie kwiaty po "Tańcu z gwiazdami"
