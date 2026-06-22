Serial "Ranczo" był jednym z największych hitów Telewizji Polskiej i zgromadził wokół siebie wierne grono fanów. Po zakończeniu emisji produkcja na długie lata zniknęła z anteny, a widzowie nieustannie dopytywali o kontynuację losów mieszkańców Wilkowyj. Teraz ich oczekiwania wreszcie się spełniają, bo kultowy serial wraca z nowymi odcinkami. Prace na planie już trwają, a do sieci coraz częściej trafiają zdjęcia zza kulis. Jeden z najnowszych kadrów szczególnie przykuł uwagę internautów — pokazuje bowiem, jak w odświeżonej odsłonie "Rancza" będzie wyglądać Michałowa, w której postać wciela się Marta Lipińska.

Marta Lipińska na planie nowego "Rancza". Fani zachwyceni

Nowe doniesienia prosto z planu "Rancza" trafiają do sieci. Atmosferę wokół powrotu serialu dodatkowo podgrzała Grażyna Zielińska. Aktorka, która wciela się w rolę Babki, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie prosto z planu. Na fotografii widać aktorów podczas realizacji jednej ze scen. Sama Zielińska pojawiła się w swoim charakterystycznym, doskonale znanym widzom stroju. To jednak nie ona była główną bohaterką komentarzy internautów. Największą uwagę przyciągnęła Marta Lipińska, czyli serialowa Michałowa, która zaprezentowała się w eleganckiej sukience. Uwagę zwracała także jej fryzura - włosy były częściowo upięte. Wizerunek Michałowej nie uległ większym zmianom. Pod publikacją nie zabrakło komentarzy.

Jesteście cudowne pisała internautka.

Nie można było sobie wyobrazić lepszej obsady brzmi kolejny komentarz.

Ilona Ostrowska wprost o nowym "Ranczu". Ujawniła szczegóły

Niedawno Ilona Ostrowska wystąpiła w programie "Pytanie na śniadanie". Aktorka opowiedziała o nowych odcinkach "Rancza". Wyjawiła, co stanie się z jej bohaterką Lucy. Fani mogą szykować się na niemałą rewolucję.

Co wydarzy się u Lucy? Tutaj powiem 'pomidor'. Na pewno dużo fajnych rzeczy, na pewno rewolucja i jak to ona, działaczka, wywróci świat do góry nogami. Obiecuję... A po resztę to zapraszam przed ekrany. Nie wiem jeszcze, kiedy, wydaje mi się, że chyba jesienią. Nie mam pojęcia... Dzisiaj przy stole w dworku Lucy mamy obrady, ważne narady, związane z przyszłością Wilkowyj i w ogóle na szerszą skalę narad. Ale jakie to będą narady, to naprawdę nie mogę zdradzić mówiła.

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