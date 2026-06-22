Tak będzie wyglądać Michałowa w nowym "Ranczu". Kadr z planu podbija sieć
Grażyna Zielińska opublikowała w sieci zdjęcie prosto z planu zdjęciowego serialu "Rancza". Na kadrze towarzyszyła jej Marta Lipińska, która wciela się w rolę Michałowej. Wiemy już, czy słynna bohaterka przejdzie metamorfozę.
Serial "Ranczo" był jednym z największych hitów Telewizji Polskiej i zgromadził wokół siebie wierne grono fanów. Po zakończeniu emisji produkcja na długie lata zniknęła z anteny, a widzowie nieustannie dopytywali o kontynuację losów mieszkańców Wilkowyj. Teraz ich oczekiwania wreszcie się spełniają, bo kultowy serial wraca z nowymi odcinkami. Prace na planie już trwają, a do sieci coraz częściej trafiają zdjęcia zza kulis. Jeden z najnowszych kadrów szczególnie przykuł uwagę internautów — pokazuje bowiem, jak w odświeżonej odsłonie "Rancza" będzie wyglądać Michałowa, w której postać wciela się Marta Lipińska.
Marta Lipińska na planie nowego "Rancza". Fani zachwyceni
Nowe doniesienia prosto z planu "Rancza" trafiają do sieci. Atmosferę wokół powrotu serialu dodatkowo podgrzała Grażyna Zielińska. Aktorka, która wciela się w rolę Babki, opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie prosto z planu. Na fotografii widać aktorów podczas realizacji jednej ze scen. Sama Zielińska pojawiła się w swoim charakterystycznym, doskonale znanym widzom stroju. To jednak nie ona była główną bohaterką komentarzy internautów. Największą uwagę przyciągnęła Marta Lipińska, czyli serialowa Michałowa, która zaprezentowała się w eleganckiej sukience. Uwagę zwracała także jej fryzura - włosy były częściowo upięte. Wizerunek Michałowej nie uległ większym zmianom. Pod publikacją nie zabrakło komentarzy.
Jesteście cudowne
Nie można było sobie wyobrazić lepszej obsady
Ilona Ostrowska wprost o nowym "Ranczu". Ujawniła szczegóły
Niedawno Ilona Ostrowska wystąpiła w programie "Pytanie na śniadanie". Aktorka opowiedziała o nowych odcinkach "Rancza". Wyjawiła, co stanie się z jej bohaterką Lucy. Fani mogą szykować się na niemałą rewolucję.
Co wydarzy się u Lucy? Tutaj powiem 'pomidor'. Na pewno dużo fajnych rzeczy, na pewno rewolucja i jak to ona, działaczka, wywróci świat do góry nogami. Obiecuję... A po resztę to zapraszam przed ekrany. Nie wiem jeszcze, kiedy, wydaje mi się, że chyba jesienią. Nie mam pojęcia... Dzisiaj przy stole w dworku Lucy mamy obrady, ważne narady, związane z przyszłością Wilkowyj i w ogóle na szerszą skalę narad. Ale jakie to będą narady, to naprawdę nie mogę zdradzić
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