W podcaście "Pierwsza randka" Malika zdobyła się na szczere wyznanie dotyczące jednego z najtrudniejszych doświadczeń w swoim życiu uczuciowym. Uczestniczka "Love is Blind: Polska" opowiedziała o pierwszym partnerze, który dopuścił się zdrady, oraz o emocjach, jakie towarzyszyły jej po odkryciu prawdy.

Malika z "Love is Blind" nie miała szczęścia w miłości

Malika od początku była jedną z najbardziej wyrazistych uczestniczek programu "Love is Blind: Polska". Pochodząca z Kazachstanu mieszkanka Krakowa szybko zwróciła uwagę widzów swoją szczerością, konkretnym podejściem do relacji i wysokimi oczekiwaniami wobec partnera. W kabinach nawiązała silną więź z Krzysztofem, z którym ostatecznie się zaręczyła.

Po opuszczeniu programu para musiała zmierzyć się z poważnym kryzysem. W trakcie eksperymentu wyszło na jaw, że Krzysztof z "Love is Blind: Polska" dopuścił się zdrady z inną uczestniczką, Kingą. Choć Malika początkowo postanowiła dać narzeczonemu drugą szansę i próbowała ratować ich relację, odbudowanie zaufania okazało się niemożliwe. Ostatecznie związek rozpadł się jeszcze przed finałowymi ślubami.

Widzowie byli podzieleni w ocenie Maliki. Część internautów podziwiała ją za opanowanie, dojrzałość i sposób, w jaki poradziła sobie z bolesną sytuacją. Inni zarzucali jej zbyt dużą kontrolę i krytyczne podejście do partnera, wskazując, że para od początku była niedopasowana. Mimo kontrowersji Malika stała się jedną z najgłośniej komentowanych bohaterek pierwszej polskiej edycji "Love is Blind", a jej historia wzbudziła ogromne emocje zarówno wśród fanów programu, jak i w mediach społecznościowych.

Malika z "Love is Blind" gorzko o pierwszym związku

Malika, znana widzom z programu "Love is Blind: Polska", była niedawno gościem podcastu "Pierwsza randka". W szczerej rozmowie wróciła nie tylko do kulis udziału w głośnym eksperymencie miłosnym, ale także do trudnych momentów ze swojego życia prywatnego i relacji rodzinnych.

Uczestniczka reality show nie ukrywała, że jej droga do szczęścia była pełna wyzwań. Jednym z najbardziej bolesnych doświadczeń okazała się pierwsza miłość, która pozostawiła po sobie wiele trudnych emocji. O złamanym sercu i rozczarowaniu, z jakim musiała się zmierzyć, opowiedziała z dużą szczerością podczas rozmowy z Natalią Kusiak.

Jak już dobrze wiemy, pierwszy chłopak złamał moje serduszko zaczęła.

W tym samym wywiadzie Malika z "Love is Blind: Polska" opowiedziała o rodzinnym dramacie, związanym ze swoimi rodzicami.

Malika z "Love is Blind" otworzyła się na temat zdrady

Dla ukochanego Malika była gotowa przewrócić swoje życie do góry nogami i podążyć za nim nawet na drugi koniec świata. Wierzyła, że u boku wybranka uda jej się zbudować trwałą relację i wspólną przyszłość.

To była stresująca sytuacja, bo w ogóle przyjechaliśmy do Nowego Sącza. Bardzo było fajnie tam, małe miasto ale wtedy szczerze nie myślałam, gdzie jadę w Polskę. W ogóle mi było tak obojętnie, bo jechałam z miłością. I myślałam, że nieważne gdzie, jak i tak dalej. Najważniejsze, że jestem ze swoim chłopakiem, ze swoją miłością opowiadała.

Z czasem okazało się jednak, że rzeczywistość daleka była od jej wyobrażeń, a marzenia o szczęśliwym związku szybko zderzyły się z bolesną prawdą.

Więc przyjechałam, a byliśmy w związku cztery lata. A po roku, dowiedziałam się, że zdradził. Tak, więc wtedy powiedziałam, że nie, że nie wybaczę tego, że niemożliwe. Moje życie, nie wiem, rozbiło się na tysiące kawałków. (...) Wypłakałam nie wiadomo ile łez szczerze, ale stwierdziłam, że dobra, że muszę udowodnić dla siebie, udowodnić mu, nie wiem rodzinie może, że mogę coś sama zrobić, stworzyć nowe życie wyznała Malika.

Uczestniczka "Love is Blind: Polska" wróciła pamięcią do momentu, kiedy postanowiła pozostawić za sobą przeszłość i przeprowadzić się do Krakowa.

Pamiętam, jak wprowadzałam się do Krakowa. Miałam jedną dużą walizkę, miałam w kieszeni tylko tysiąc dolarów i tyle. Znalazłam staż w Krakowie, taka była moja pierwsza praca w życiu. Miałam 20 lat no i tak to się potoczyło mówiła w podcaście.

Niedługo po wywiadzie, Malika tłumaczyła się ze swojego zachowania w "Love is Blind: Polska" odpowiadając na zarzuty o nadmierne kontrolowanie.

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