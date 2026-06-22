Fani "Rancza" mają duże powody do radości. Kultowy serial powraca na antenę, a twórcy przygotowali dla widzów sporo niespodzianek. Jedną z nich będzie pojawienie się nowych bohaterek, które odegrają ważną rolę w nadchodzących odcinkach. Poznaliśmy nazwiska aktorek, które wcielą się w role tytułowych wiedźm.

"Ranczo. Zemsta wiedźm" z nowymi gwiazdami w obsadzie

Powrót "Rancza" od miesięcy budzi ogromne emocje wśród widzów. Wiadomo już, że nowa odsłona serialu będzie nosić tytuł "Ranczo. Zemsta wiedźm", a jedną z największych zmian okaże się rozbudowanie kobiecej części obsady. Reżyser Wojciech Adamczyk zdradził, że do produkcji dołączyło aż dziewięć nowych aktorek, które wcielą się w tytułowe wiedźmy.

Wśród nowych nazwisk znalazły się znane i cenione gwiazdy polskiego kina oraz telewizji. W serialu zobaczymy między innymi Dorotę Stalińską, siostry Karolinę i Paulinę Chapko, a także Katarzynę Maciąg. Ich bohaterki mają wnieść do fabuły świeżą energię i sprawić, że w Wilkowyjach nie zabraknie zaskakujących wydarzeń.

Wiedźmy namieszają w Wilkowyjach

Nowe postacie mają pojawić się u boku dobrze znanych bohaterów, w tym Lucy oraz babki zielarki. Twórcy zapowiadają, że wiedźmy nie będą jedynie epizodycznym dodatkiem do historii, ale staną się jednym z najważniejszych elementów nowego sezonu. To właśnie wokół nich ma koncentrować się wiele kluczowych wątków.

Choć szczegóły fabuły wciąż owiane są tajemnicą, wiadomo już, że pojawienie się nowych bohaterek wywoła niemałe zamieszanie wśród mieszkańców Wilkowyj. Fani mogą spodziewać się zarówno humorystycznych sytuacji, jak i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które od lat są znakiem rozpoznawczym kultowego serialu.

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