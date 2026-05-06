Dominika po tym, jak głosami uczestników "Farmy" pożegnała się z programem, wzięła udział w live'ie z Szymonem. Uczestniczka podsumowała swoją przygodę w programie, opowiedizała o swojej strategii i przyznała, że udział w tak trudnym reality show była dla nie wielkim wyróżnieniem i już na starcie czuła się wygrana. Dominika nie ukrywa, że dziwią ją osoby, które same rezygnują z "Farmy" i odchodzą. Szymon nie tylko ją poparł, ale padły też mocne słowa...

Dominika o uczestnikach "Farmy", który sami opuścili program

Po odejściu Dominiki z "Farmy" najmocniej wybrzmiała reakcja Pauliny. Nie owijała w bawełnę i dała do zrozumienia, że ich relacja była dla niej bardzo ważna, a sama Dominika miała w programie wyjątkowe miejsce. Uczestniczka nie ukrywa, że jej obecność w kuchni była jej strategią, bo miała szansę być przy większości rozmów i na bieżąco wiedziała, co się dzieje w sojuszach.

Dominika podkreśla też, że już sam udział w "Farmie" to wielkie wyróżnienie i wygrana, dlatego zarówno ona, jak i wielu innych uczestników nie rozumie osób, które decydują się same opuścić program:

Rozmawiałyśmy z Agnieszką i innymi dziewczynami, że jak Ewa się tyle razy pakowała i inne osoby, to tak sobie mówiłyśmy, że to jest szansa być tutaj. Naprawdę tysiące ludzi wysyła zgłoszenia do castingu. My byliśmy już wybrani, bedąc tam. Ja jak się dowiedziałam, że jadę na 'Farmę' to już byłam wygrana. - zdradziła Dominika

Dominika i Szymon z "Farmy" wbijają szpilę Ewie?

Dominika podczas live'a z Szymonem przyznała, że jest dumna z siebie, bo dotarła aż do tygodnia finałowego. Dla niej udział w "Farmie" to wielka przygoda:

Ja się bardzo cieszę, że mogłam wziąć w tym udział, że płakać mi się chce. - przyznała Dominika.

Szymon wyraził zrozumienie dla słów Dominiki i sam dodaje, że jest zaskoczony decyzjami niektórych uczestników, którzy sami pakują się i decydują odejść z programu. Jak wiadomo, w 5. edycji takich sytuacji było całkiem sporo. Najpierw Janusz, potem Ola poprosiła, aby zagłosować za jej odejściem, a na koniec Ewa, która wielokrotnie pakowała swój tobołek.

Właśnie, dlatego mnie to dziwi, że osoby, które są na 'Farmie' same się pakują, same chcą odejść. ja, gdybym się dostał tpo w życiu bym się sam nie spakował, bo to szkoda, jednak zaprzepaścić takiej szansy. Nie chodzi o to, żeby zostać finalistą itd., ale żeby w tym programie być jak najdłużej skoro juz się przeszło taką drogę. - powiedziała wprost Szymon

Szymon mówi wprost, że dla niego takie zachowanie jest mocno zaskakujące. Czyżby wbijał szpilę nie tylko Ewie, ale tez innym uczestnikom "Farmy", którzy podejmują taką decyzję?

Takie spakowanie to trochę słabo, żeby się spakować i odejść po prostu - dodał Szymon

